Алексей Кравцов: "Это заслуженная медаль Елистратова, он очень хотел ее завоевать"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов выразил радость по поводу третьего места Семена Елистратова в шорт-треке на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пхенчхане. Это первая награда россиян на Играх-2018.

– После официального объявления итогов можно вздохнуть спокойно и сказать, что у нас есть первая олимпийская медаль, – заявил Кравцов. – В шорт-треке даже после финиша может случиться все что угодно. Очень рад за Семена. Ему, наконец-то, повезло. Это заслуженная медаль, и он очень хотел ее завоевать. Будем надеяться, что наша команда этим не ограничится.

Мы рассчитывали на Семена, основная надежда была него. Оставшихся двоих ребят брали больше в расчете на эстафету. Елистратов заслужил эту награду за все те мучения, которые преследовали его последние годы. Особенно когда он не смог выступить на чемпионате мира 2016 года, когда находился на пике формы. Я очень рад за него.

- Повезло, что один из корейцев упал в концовке?

- Везет сильнейшим, тем, кто это заслуживает. В шорт-треке по-другому не бывает.

- Положа руку на сердце, рассчитывали на золото?

- Даже выход в финал был бы успехом. Но Семен давно хотел выиграть индивидуальную медаль. Поэтому любое место на призовом подиуме можно считать настоящим триумфом.

Напомним, что олимпийским чемпионом стал Лим Хе Чун из Кореи, вторым финишировал представитель Нидерландов Шинки Кнегт. (Павел ГУРЕВИЧ, Евгений БЕЛОУСОВ)

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