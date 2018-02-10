Александр Жуков: "Бронза Елистратова - хорошее подспорье для остальных российских атлетов"

Президент ОКР Александр Жуков отметил, что вся Россия всегда надеется на шорт-трекиста Семена Елистратова. Жуков также добавил, что бронза Елистратова – хорошее подспорье для всей команды.

– Я знал, что он не подведет, мы на него всегда надеемся, – цитирует ТАСС Жукова. – И в Сочи он блестяще выступал – важно, что мы в первый же день завоевали медаль. Это хорошее подспорье для всей команды – он хорош и на 1000, и на 500 метров.

Напомним, что сегодня, 10 февраля Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров. Эта медаль стала первой для олимпийских спортсменов из России на Олимпиаде в Пхенчхане.

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