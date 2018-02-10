Александр Жуков: "Бронза Елистратова - хорошее подспорье для остальных российских атлетов"

Президент ОКР Александр Жуков отметил, что вся Россия всегда надеется на шорт-трекиста Семена Елистратова. Жуков также добавил, что бронза Елистратова – хорошее подспорье для всей команды.
– Я знал, что он не подведет, мы на него всегда надеемся, – цитирует ТАСС Жукова. – И в Сочи он блестяще выступал – важно, что мы в первый же день завоевали медаль. Это хорошее подспорье для всей команды – он хорош и на 1000, и на 500 метров.
Напомним, что сегодня, 10 февраля Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров. Эта медаль стала первой для олимпийских спортсменов из России на Олимпиаде в Пхенчхане.
Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! //
"Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!" Главные слова Семена Елистратова
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //
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kolos249
Оживилась чиновничья нечисть, повыползали все эти Мутко, Жуковы, Колобковы. Примазываются к медалям "нейтральных". Убогое зрелище!
18:39 10 февраля
S@t
Во как, Жук(ов) прорезался, ожил... Весна скоро однако...
16:47 10 февраля
usuns
красавцы! после россыпи золота в сочи, мы теперь о каждой бронзе будем в главных новостях на 1м канале трубить как о великой победе! вон уже и за 8е место в женских лыжах похвалили - большой успех! а где радость от 20го места акимовой? ведь это для нее неплохой результат исходя из прошедших стартов - ведь в ОИ главное участие, преодоление себя...
16:47 10 февраля