Журналистам из России на Олимпиаде разрешили брать интервью с микрофоном, окрашенным в цвета флага

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Ленни Эбби рассказал о том, как следует вести себя российским журналистам на Играх-2018 в Пхенчхане. По его словам, представителями СМИ из России позволено то же самое, что и их зарубежным коллегам.

– Нет каких-то строгих требований по национальной символике. Вы такие же независимые репортеры, как из США и Великобритании, – приводит RT слова Эбби. – Можно записывать интервью со спортсменами, даже если микрофон окрашен в цвета флага.

Но если российские хоккеисты выиграют золото и споют на радостях гимн, то ситуация может осложниться. МОК рассмотрит каждый случай индивидуально. О возможных санкциях говорить рано.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

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