16:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Южнокорейцы в аэропорту встречают прибывших из Москвы олимпийцев флагами России

МОК запретил флаг России для спортсменов. Но не для болельщиков. Фото AFP
МОК запретил флаг России для спортсменов. Но не для болельщиков. Фото AFP
2

Около двух сотен южнокорейцев в последние дни до старта зимних Олимпийских игр в Пхенчхане организовали в сеульском аэропорту Инчхон торжественные встречи для прибывающих на соревнования спортсменов. Гостей Игр они приветствуют южнокорейскими народными песнями и танцами, привозят они с собой и флаги родных для спортсменов стран.

 
Корреспондент &quot;СЭ&quot; Дмитрий ЗЕЛЕНОВ в аэропорту Сеула."СЭ" – уже на Олимпиаде. Нас не остановила даже буря!

Не стали исключением и российские атлеты, даже несмотря на то, что по причине дисквалификации национального олимпийского комитета на Олимпиаде они будут вынуждены соревноваться под олимпийским флагом.

– Я сюда приехала поддержать российских спортсменов, – приводит ТАСС слова одной из участниц акции, которая держала в руках флаг России. – Не берусь судить, справедливо они были наказаны или нет, мне просто хочется сделать им приятно, чтобы они ощутили наше гостеприимство.

Ожидается, что в Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля, примут участие 168 российских спортсменов, выступать они будут под флагом Международного олимпийского комитета, официально их будут именовать олимпийские атлеты из России.

Российские конькобежцы, шорт-трекисты, биатлонисты и саночники уже прибыли в Корею и заселились в Олимпийскую деревню.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4928722?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share

2
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Haiaxi

Громко сказано. Перешёл я по ссылке - один маленький флажок.

16:37

Дон_Румата

Добалуется. Как дискву отхватит только. И будет ей не Пхеньчхан, а Пхеньян. И станет она корейкой, но уже совсем в другом смысле.

16:10