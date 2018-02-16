04:21 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Вратарь сборной Словении: "В матче с Россией можем сотворить еще одну сенсацию"

1

Вратарь сборной Словении Гашпар Крошель считает, что его команде придется много защищаться в матче олимпийского турнира против сборной России. Встреча этих команд состоится 16 февраля. Начало – в 10.40 по московскому времени.

– У олимпийского турнира высокий ритм: три матча за четыре дня, но лучше играть, чем тренироваться, – передает Dnevnik слова Крошеля. – Россия – отличная команда. Возможно, нам придется много защищаться и искать шанс в контрнаступлениях. Но с такой игрой, как в матче против США, мы можем сотворить еще одну сенсацию.

 

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Джон....Сильвер

Творите, флаг вам в руки!

04:38

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!