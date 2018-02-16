Вратарь сборной Словении: "В матче с Россией можем сотворить еще одну сенсацию"

Вратарь сборной Словении Гашпар Крошель считает, что его команде придется много защищаться в матче олимпийского турнира против сборной России. Встреча этих команд состоится 16 февраля. Начало – в 10.40 по московскому времени.

– У олимпийского турнира высокий ритм: три матча за четыре дня, но лучше играть, чем тренироваться, – передает D nevnik слова Крошеля. – Россия – отличная команда. Возможно, нам придется много защищаться и искать шанс в контрнаступлениях. Но с такой игрой, как в матче против США, мы можем сотворить еще одну сенсацию.