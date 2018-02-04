Владислав Гавриков: "К Олимпиаде сборная подойдет на пике формы"

Защитник сборной России Владислав Гавриков выразил уверенность, что команда подойдет в хорошей форме к Олимпиаде-2018. Сегодня россияне в выставочном матче одолели "Спартак" (2:1 ОТ).
– Спасибо болельщикам за то, что в такую снежную погоду добрались нас поддержать, - цитирует официальный сайт ФХР Гаврикова. - Физическое состояние? Я думаю, что к Олимпийским играм мы подойдем на пике формы, в полной готовности. В этом плане у нас есть потенциал, мы обязательно прибавим.
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