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Вице-президент ОКР - о недопуске 13 спортсменов на Игры: "С сожалением восприняли решение МОК"

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Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков выразил разочарование решением МОК не допускать на Игры спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом.

 
Февраль 2014 года. Сочи. Томас БАХ.Решение МОК: циничное убийство

Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014. ОКР попросил МОК допустить на Игры 13 оправданных спортсменов и двух тренеров, однако в Международном олимпийском комитете ответили отказом.

– У нас сейчас в Пхенчхане очень насыщенный период организационной работы, – цитирует teamarussia.pro Позднякова. – Ежедневно приезжают сборные команды, нужно встретить ребят, расселить, решить все вопросы. Ситуация такая, что любой нюанс играет важнейшую роль. Конечно, с сожалением восприняли информацию о том, что никто из 15 спортсменов и тренеров, по которым мы подавали запрос на их приглашение на Игры, к нам в итоге не присоединится. Об отказе нам было сообщено напрямую. Будем продолжать взаимодействие с МОК, в том числе по вопросам поддержки чистых спортсменов.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В состав российской делегации вошли 168 спортсменов.

Илья КОВАЛЬЧУК, Евгения МЕДВЕДЕВА и Вик УАЙЛД.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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gruzovik62

Почему нормально не сказать, как приняли решение Мок? Страхуется! Мать его! Трус!!!!

20:02

К.Б.Ын

Россия тоже сожалеет, что сожалеет вице-президент ОКР Станислав Поздняков .

18:18

nailsh78

да хоть в глаза нассы ему ) улыбнется - чудо а не человек )

16:52

kolos249

Любимое слово наших спортивных чиновников - "Сожалеем". На большее не способны, только сожалеть.

16:45