Вице-президент ОКР - о недопуске 13 спортсменов на Игры: "С сожалением восприняли решение МОК"

Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков выразил разочарование решением МОК не допускать на Игры спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом.

Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014. ОКР попросил МОК допустить на Игры 13 оправданных спортсменов и двух тренеров, однако в Международном олимпийском комитете ответили отказом.

– У нас сейчас в Пхенчхане очень насыщенный период организационной работы, – цитирует teamarussia.pro Позднякова. – Ежедневно приезжают сборные команды, нужно встретить ребят, расселить, решить все вопросы. Ситуация такая, что любой нюанс играет важнейшую роль. Конечно, с сожалением восприняли информацию о том, что никто из 15 спортсменов и тренеров, по которым мы подавали запрос на их приглашение на Игры, к нам в итоге не присоединится. Об отказе нам было сообщено напрямую. Будем продолжать взаимодействие с МОК, в том числе по вопросам поддержки чистых спортсменов.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В состав российской делегации вошли 168 спортсменов.