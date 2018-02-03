Валентин Балахничев: "ВАДА и МОК обязаны быть заодно в ситуации с российскими спортсменами"

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев отметил, что ВАДА и МОК выразили одинаковую позицию по вердикту CAS, который оправдал 28 российских спортсменов, так как обвинение строилось на заключениях комиссии Ричарда Макларена. По его словам, у МОК нет шансов выиграть дело в Федеральном суде Швейцарии.

– Почему ВАДА поддерживает намерение МОК обратиться в суд?

– Обвинение в адрес россиян выдвигалось на основании информации, предоставленной независимой комиссией ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Естественно, они защищают свою собственную позицию. Однако она оказалась уязвимой. По меньшей мере CAS убедился в том, что доказательная база в отношении спортсменов из России слишком слаба. Недостаточно фактов, на основании которых можно принимать столь жесткое решение в отношении атлетов.

– Какие аргументы МОК может использовать в Федеральном суде Швейцарии?

– Они могут ссылаться лишь на нарушение процедуры и некомпетентность судей. По моей оценке, шансов выиграть это дело у комитета немного. Но это в том случае, если решение не будет принято на основании политических взглядов и на Федеральный суд Швейцарии не будет оказано сильное давление.

– Случаен ли тот факт, что пресс-релизы ВАДА и МОК являются практически идентичными?

– Безусловно, они обязаны быть заодно в этом вопросе. Ведь все обвинения МОК строятся на полученных от ВАДА сведениях. В частности, можно уверенно говорить, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда полностью поверила в результаты доклада Макларена.