В олимпийской деревне вывешен запрещенный в Корее флаг КНДР

На церемонии открытия Олимпийской деревни в Пхенчхане поднят флаг КНДР, сообщает Yonhap. Данное событие можно считать эпохальным, поскольку законодательство Кореи запрещает демонстрацию северокорейской символики, за данное нарушение предусмотрен тюремный срок до семи лет. В честь Игр-2018 было сделано исключение.

Делегация КНДР вывесила гигантский флаг страны высотой три этажа на стене здания, где проживают спортсмены страны.

Кроме того, болельщикам будет разрешено использовать символику КНДР на официальных соревнованиях.