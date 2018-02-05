В Корею во время Олимпиады не смогут въехать 36 тысяч иностранцев

Въезд в Корею на время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане будет закрыт для 36 тысяч иностранцев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Отказ во въезде мотивируется обеспечением безопасности.

Спецслужбы Кореи при подготовке Игр тесно контактировали с коллегами из различных стран, в частности, с разведывательными органами, для получения информации о возможных опасных лицах. Контакты осуществлялись в рамках контртеррористической программы, разработанной на время проведения Олимпиады.

Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.