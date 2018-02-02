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В Федерации бобслея пока не видели скандального письма

Олимпиада-2014. Санно-бобслейная трасса "Санки". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Олимпиада-2014. Санно-бобслейная трасса "Санки". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Как стало известно "СЭ", Федерация бобслея и скелетона пока не намерена реагировать на скандальное открытое письмо, касающееся распределения квот между российскими спортсменами на Игры в Пхенчхане.

На данный момент это письмо, копия которого была опубликована накануне на одном из спортивных интернет-сайтов, не поступало ни в саму федерацию, ни в министерство спорта, ни в ОКР. Также федерации пока неизвестно, когда именно оно было составлено и чьи подписи под ним стоят. (Антон БАБОШИН)

Ранее скелетонист Павел Куликов и его тренер Николай Куликов обвинили главу Федерации бобслея России Александра Зубкова в том, что организация преднамеренно не включила спортсмена в заявку на Олимпиаду-2018. 

Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед Олимпиадой-2018

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