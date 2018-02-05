Томас Бах: "Оправдания россиян в CAS недостаточно для приглашения на Игры-2018"

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии открытия 132-й сессии МОК заявил, что удовлетворения апелляций российских атлетов Спортивным арбитражным судом (CAS) на пожизненное отстранение от Олимпиад недостаточно для того, чтобы они получили приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане.

Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданных CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее.

– Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях, – цитирует ТАСС Баха. – Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их чистоте, кроме того, они прошли на 50 процентов больше тестов, чем спортсмены из других стран. Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов.

- 5 декабря 2017 года исполком МОК наложил санкции на Россию из-за систематических манипуляций в антидопинговой системе страны, установленных комиссией Шмида, - напомнил Бах. - Это была беспрецедентная атака на целостность олимпийского движения, вот почему исполком отреагировал санкциями в отношении Олимпийского комитета России, отстранив его от Игр. Там не будет ни российского флага, ни российского гимна. Вице-премьер России и тогдашний министр спорта (Виталий Мутко) пожизненно отстранен от Олимпийских игр.

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