Томас Бах: "Оправдания россиян в CAS недостаточно для приглашения на Игры-2018"

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии открытия 132-й сессии МОК заявил, что удовлетворения апелляций российских атлетов Спортивным арбитражным судом (CAS) на пожизненное отстранение от Олимпиад недостаточно для того, чтобы они получили приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане.
Сегодня комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданных CAS, в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде в Корее.
– Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях, – цитирует ТАСС Баха. – Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их чистоте, кроме того, они прошли на 50 процентов больше тестов, чем спортсмены из других стран. Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов.
- 5 декабря 2017 года исполком МОК наложил санкции на Россию из-за систематических манипуляций в антидопинговой системе страны, установленных комиссией Шмида, - напомнил Бах. - Это была беспрецедентная атака на целостность олимпийского движения, вот почему исполком отреагировал санкциями в отношении Олимпийского комитета России, отстранив его от Игр. Там не будет ни российского флага, ни российского гимна. Вице-премьер России и тогдашний министр спорта (Виталий Мутко) пожизненно отстранен от Олимпийских игр.
Решение МОК: циничное убийство //
МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит
Сталин И В 1945
Ничего фриц скоро доберутся до тебя!
20:26
miker65
Мобильный актер, допинг-система с огромной вероятностью была в Пиндостане. Скорее всего, она просто по-хитрее была организована. И государство там подвязано тоже было. Иначе Карлушу Льюиса не стали бы отмазывать в конце 80-х...Прочитай эту историю. Другое дело, что сейчас свою допинг-систему пиндосы свернули до минимума, а может и вовсе закрыли. Динамика американских допингеров об этом говорит. Резкое замедление числа допингеров из Пиндостана за последние 10 лет. В отличие от нас. У нас к сожалению динамика роста допингеров только выросла за последние 10 лет.
18:29
Основной
Нынче наша Россия явный лидер по вранью и допингу!!!
17:45
mobile_actor
Рюрик 09, в других странах нет организованной госспортчиновниками допингсистемы.
16:52
shav1971
При его попытке посетить Россию во время проведения любого спортивного мероприятия ответ должен быть: Одного желания для посещения - недостаточно.
16:07
Рюрик 09
Интересно! "Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов". А перед этим: "мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях. Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их чистоте, кроме того, они прошли на 50 процентов больше тестов, чем спортсмены из других стран". А как же это спортсмены из других стран получили "привилегию", сдав на 50% процентов меньше проб и не находясь под пристальным вниманием? Значит кто-то привилегирован, а остальные ещё привилегированнее? А фраза про атаку на целостность олимпийского движения, вообще бред! Это банальный штамп - броский слоган, который вбивается в сознание масс.
15:44
Felix BARSA
Нам мнение этого проплаченного товарища не интересны! С ним и ему подобными все ясно и уже ДАВНО!!!
15:07
spetrov
Не доказательств было недостаточно, чтобы обвинять, как решила соответствующая судебная инстанция. :) Оправдания недостаточно для отмены приговора. :)
14:51
b@silio
...зато достаточный гонорар получил от англосаксов, чтобы дальше опускать наших
14:45
Щас спою
Эх на денек бы его и родченкова в кресты
14:41
top220
Очередное дно пробито.Политическая дубина в действии. Честный спорт,без политики и коммерции,окончательно умер.
14:30