Татьяна Иванова: "Устала от разбирательств по допуску на Олимпиаду, но буду бороться дальше"

Призер Олимпийских игр в Сочи Татьяна Иванова отметила, что очень устала от разбирательств по допуску на Олимпиаду-2018. Спортсменка также добавила, что будет бороться дальше.

– Узнала сразу по прилету, написала мама, что не допущена, – цитирует "РИА Новости" Иванову. – Если честно, не знаю, что говорить и что делать, очень устала от этой ситуации. Слишком много навалилось за эти два месяца. Конечно, мы и дальше будем бороться и отстаивать свои права в судах высшей инстанции.

Прилетела в понедельник в Корею, потому что завтра начинаются заезды. Но это даже не первостепенно. Нужно акклиматизироваться, и если все-таки дадут допуск, нужно быть в боевой готовности. О том, что придется улетать скоро, я еще не думала. Вот уже два месяца нас мурыжат и мурыжат, а конкретного ничего нет. Когда так долго все, эта ситуация уже не давит, а становится обыденностью. Теперь это наш обычный режим.

В CAS мы добились своего, нам даже не в чем оправдываться было. Мы все "чистые". В CAS хотя бы нас послушали.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.