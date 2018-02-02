Спортивный юрист уверен: МОК будет сложно оспорить решение CAS по россиянам

Партнер юридической фирмы Libra Law Жорж Ибаррола считает, что Международному олимпийскому комитету будет сложно оспорить решение CAS по российским атлетам. Ранее стало известно, что МОК может подать апелляцию на решение CAS оправдать 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах. Спортивный абитражный суд снял с них дисквалификацию, а также восстановил аннулированные результаты с Игр-2014.

– После вынесения решения арбитражным судом только один суд в Швейцарии имеет право его пересмотреть, – цитирует "Р-Спорт" Ибарролу. – Это Федеральный суд. Но он может рассматривать только процедурные вопросы, в том числе независимость судей, был ли арбитраж созван в соответствии со всеми процедурами, были ли рассмотрены все вопросы, равноправие сторон и так далее.

Единственный вопрос, который может быть рассмотрен Федеральным судом и который не касается процедуры арбитража – это возможное нарушение швейцарского общественного законодательства. Но это очень сложно аргументировать, потому что это должно быть очень большое нарушение швейцарского или международного законодательства, вроде смертного приговора российским спортсменам, что будет противоречить швейцарскому законодательству.