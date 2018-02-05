Спортивный юрист: "Хорошо, что МОК вынес такое решение. Есть что обжаловать"

Спортивный юрист Михаил Прокопец отметил, что МОК всеми силами пытатется не пустить российских спортсменов на Олимпийские игры-2018. Прокопец также добавил, что нужно обращаться в ad hoc панель CAS, которая работает при Олимпиаде в Корее.

– Понятное дело, что МОК будет всеми силами пытаться не пустить наших спортсменов на Олимпиаду, – сказал Прокопец. – И ожидаемо, что МОК будет принимать странные решения.

С другой стороны, хорошо, что это решение МОК есть. Потому что есть, что обжаловать. Нужно обращаться в ad hoc панель CAS, которая работает при Олимпиаде в Корее. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит