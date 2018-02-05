09:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Спортивный юрист: "Хорошо, что МОК вынес такое решение. Есть что обжаловать"

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Спортивный юрист Михаил Прокопец отметил, что МОК всеми силами пытатется не пустить российских спортсменов на Олимпийские игры-2018. Прокопец также добавил, что нужно обращаться в ad hoc панель CAS, которая работает при Олимпиаде в Корее.

– Понятное дело, что МОК будет всеми силами пытаться не пустить наших спортсменов на Олимпиаду, – сказал Прокопец. – И ожидаемо, что МОК будет принимать странные решения.

С другой стороны, хорошо, что это решение МОК есть. Потому что есть, что обжаловать. Нужно обращаться в ad hoc панель CAS, которая работает при Олимпиаде в Корее. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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rusfed 2.0

Эксперт. Верю тебе.

11:02

индеец_Джо

Конечно толерантны. Как и ты сам. Тебе даже не будет больно, когда расслабишься.

10:58

rusfed 2.0

Ты попутал, Заднеприводной Джо, датские нравы в моем тренде лишь в той мере, что у меня нет возражений против того, что ты - заднеприводной. Датчане великодушны и толерантны, Джо. Тебе бояться нечего

10:54

индеец_Джо

rusfed 2.0, попутал ты, пингвин-ханжа. Датские отношения -это как раз в твоём тренде, потому и волнует тебя юр. сторона.

10:49

rusfed 2.0

Заднеприводной Джо, я сначала посмотрю, как ваш копенгагенский прецедент будет развиваться

10:42

индеец_Джо

rusfed 2.0, так ты зарегистрировался с мобильным актёром?

10:34

rusfed 2.0

Видимо, все иски вместе и подадут - и Легкова и Ко., и Устюгова и Ко.

10:33

Рюрик 09

Юродивый что ли??? Когда обжаловать? Соревнования начнутся через 4 дня.

10:30

Soulles

Юрист радуется - есть что обжаловать... Или юристы начали работать бесплатно ??))

10:26

rusfed 2.0

Устюгова и Ана - да. А Шипулин вступил в Putin Team - думаю, он закончил со спортивной карьерой, но остался верен государственной казне

10:04

saber1

Блин, а что с Шипулиным, Устюговым и Аном? Их то будут защищать в КАСе??

09:56