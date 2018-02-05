Спортивный юрист: "Хорошо, что МОК вынес такое решение. Есть что обжаловать"

Спортивный юрист Михаил Прокопец отметил, что МОК всеми силами пытатется не пустить российских спортсменов на Олимпийские игры-2018. Прокопец также добавил, что нужно обращаться в ad hoc панель CAS, которая работает при Олимпиаде в Корее.
– Понятное дело, что МОК будет всеми силами пытаться не пустить наших спортсменов на Олимпиаду, – сказал Прокопец. – И ожидаемо, что МОК будет принимать странные решения.
С другой стороны, хорошо, что это решение МОК есть. Потому что есть, что обжаловать. Нужно обращаться в ad hoc панель CAS, которая работает при Олимпиаде в Корее. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.
rusfed 2.0
Эксперт. Верю тебе.
11:02
индеец_Джо
Конечно толерантны. Как и ты сам. Тебе даже не будет больно, когда расслабишься.
10:58
rusfed 2.0
Ты попутал, Заднеприводной Джо, датские нравы в моем тренде лишь в той мере, что у меня нет возражений против того, что ты - заднеприводной. Датчане великодушны и толерантны, Джо. Тебе бояться нечего
10:54
индеец_Джо
rusfed 2.0, попутал ты, пингвин-ханжа. Датские отношения -это как раз в твоём тренде, потому и волнует тебя юр. сторона.
10:49
rusfed 2.0
Заднеприводной Джо, я сначала посмотрю, как ваш копенгагенский прецедент будет развиваться
10:42
индеец_Джо
rusfed 2.0, так ты зарегистрировался с мобильным актёром?
10:34
rusfed 2.0
Видимо, все иски вместе и подадут - и Легкова и Ко., и Устюгова и Ко.
10:33
Рюрик 09
Юродивый что ли??? Когда обжаловать? Соревнования начнутся через 4 дня.
10:30
Soulles
Юрист радуется - есть что обжаловать... Или юристы начали работать бесплатно ??))
10:26
rusfed 2.0
Устюгова и Ана - да. А Шипулин вступил в Putin Team - думаю, он закончил со спортивной карьерой, но остался верен государственной казне
10:04
saber1
Блин, а что с Шипулиным, Устюговым и Аном? Их то будут защищать в КАСе??
09:56