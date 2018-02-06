Слушания CAS по апелляциям 32 россиян на недопуск до Олимпиады пройдут 7 февраля в 7.00 по московскому времени

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляциям 32 российских спортсменов на их недопуск до Олимпийских игр 2018 года пройдут 7 февраля в Пхенчхане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявлении швейцарской юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд.". Процесс начнется в 13.00 по местному времени (7:00 по московскому).

По решению МОК, россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "Олимпийские атлеты из России" (OAR) под олимпийским флагом. Каждому спортсмену выслано приглашение специальной комиссии МОК по допуску. В число допущенных до Олимпиады вошли 169 россиян, многим лидерам сборной России было отказано без объяснения причин.

Ранее глава CAS Джон Коутс на сессии МОК в Пхенчхане объявил, что 32 российских спортсмена во вторник утром подали апелляции в CAS.

Спортивный юрист: "CAS за сутки рассмотрит иски 32 российских спортсменов"