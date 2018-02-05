Шамиль Тарпищев: "Может быть, России удастся получить дополнительные места на Олимпиаде"

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев выразил мнение, что у России есть шанс дозаявить спортсменов на Олимпиаду-2018.

Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014. ОКР попросил МОК допустить на Игры 13 оправданных спортсменов и двух тренеров, однако в Международном олимпийском комитете ответили отказом. Тем не менее, адвокаты рассчитывают оспорить это решение.

- Решение CAS для нас очень приятное. Может быть, удастся получить несколько дополнительных мест, предпосылки к этому есть, - сказал Тарпищев в эфире программы "Познер".

На данный момент в состав российской делегации на Играх в Пхенхчхане входят 168 спортсменов.