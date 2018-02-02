Сергей Колпаков: "Оставшиеся скелетонные квоты отошли спортсменам, которых оправдали"

Тренер сборной России Сергей Колпаков завил, что сейчас не до внутренних скандалов и его заботит допуск оправданных CAS скелетонистов на Олимпиаду.

– Российский скелетонист Павел Куликов и его тренер Николай Куликов написали письмо, в котором обвиняют главу Федерации бобслея России Александра Зубкова в том, что организация преднамеренно не включила спортсмена в заявку на Олимпиаду-2018. Что думаете об этом?

– Честно говооря, не в курсе ситуации и не знаю, кто кого в чем обвинил. Просто сейчас не до этих внутренних склок и скандалов. Сейчас заботит совсем другое – допуск ребят на Олимпиаду.

– Дело в том, что, из трех возможных квот Федерация бобслея России заполнила только две.

– Насколько я знаю, все квоты кому-то отошли, включая отстраненных спортсменов, которых оправдали. Имею в виду Елену Никитину и Александра Третьякова. Федерация уже занимается этим вопросом и ищет возможность попадания на Игры этим ранее отстраненным ребятам. Конкретно по Куликову ничего сказать не могу, потому что не владею информацией. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)