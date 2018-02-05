Российские шорт-трекисты не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018

Начальник сборной России по шорт-треку Анна Максименко сообщила, что спортмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018. Мероприятие состоится 9 февраля.
- Ребята не пойдут на церемонию открытия, у нас старт 10 февраля, - приводит "Р-Спорт" слова Максименко.
Также тренер российских конькобежцев Сергей Клевченя отметил, что спортсмены вряд ли пойдут на эту церемонию.
Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_shorttrack/20180205/1132050325.html
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Запад и прибалтийские прихвостни и Международный олимпийский комитет (МОК), хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб Российская Федерация сменила правительство и президента, за благотворную и добросовестную долгую работу вношу предложение в совет Федерации России, наградить В В Путина героем труда России...вспомните, что было с Россией после 1991 г.....МОК отдал ещё до олимпиады три первых места России, это Шипулину, Виктору Ану и Устюгову....если они не допускают их до соревнований....
10:57