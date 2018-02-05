Российские шорт-трекисты не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018

Начальник сборной России по шорт-треку Анна Максименко сообщила, что спортмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2018. Мероприятие состоится 9 февраля.

- Ребята не пойдут на церемонию открытия, у нас старт 10 февраля, - приводит "Р-Спорт" слова Максименко.

Также тренер российских конькобежцев Сергей Клевченя отметил, что спортсмены вряд ли пойдут на эту церемонию.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.