Ольга Граф: "Несмотря на надпись OAR, все знают, какую страну спортсмены представляют"

Российская конькобежка, двукратный призер Олимпиады-2014 Ольга Граф заявила, что будет поддерживать российских спортсменов на Играх-2018. Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне будут выступать под олимпийским флагом и аббревиатурой OAR.

- Буду смотреть и поддерживать всех российских спортсменов, - сказала Граф в эфире "Все на матч!". - Они туда поехали, сделали свой выбор. Несмотря на то, что у них написано OAR, все знают, какую страну они представляют.

Отметим, что Ольга Граф была допущена до участия в Олимпиаде, но приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан.

Граф подтвердила добровольный отказ от участия в Олимпиаде-2018 //

Отец Ольги Граф: "Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Предатель!"