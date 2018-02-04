Объединенная команда Кореи проиграла Швеции в первом матче в истории

Объединенная женская сборная КНДР и Кореи провела первый матч в истории. Соперником кореянок стала сборная Швеции, победившая 3:1. Все 4 шайбы были заброшены в первом периоде.

Объединенная сборная Кореи была сформирована для участия в Олимпиаде-2018. В расширенном списке 12 игроков представляют КНДР, а 23 - Корею.

Корея на групповом турнире Игр-2018 встретится со Швейцарией, Швецией и Японией.