18:21 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Объединенная команда Кореи проиграла Швеции в первом матче в истории

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Объединенная женская сборная КНДР и Кореи провела первый матч в истории. Соперником кореянок стала сборная Швеции, победившая 3:1. Все 4 шайбы были заброшены в первом периоде.

Объединенная сборная Кореи была сформирована для участия в Олимпиаде-2018. В расширенном списке 12 игроков представляют КНДР, а 23 - Корею. 

Корея на групповом турнире Игр-2018 встретится со Швейцарией, Швецией и Японией.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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legendasrbije

Не Корея, а Южная Корея. А объединенная команда - действительно Корея === 12 игроков представляют КНДР, а 23 - Корею женская сборная КНДР и Кореи

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