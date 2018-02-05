НОК Германии доволен решением МОК по россиянам

Национальный олимпийский комитет Германии поддержал решение МОК не допускать до Олимпиады-2018 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом.

Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014. ОКР попросил МОК допустить на Игры 13 оправданных спортсменов и двух тренеров, однако в Международном олимпийском комитете ответили отказом.

- Хорошо, что МОК не стал их приглашать, несмотря на решение CAS. МОК придерживается позиции, что они были частью допинговой системы. Это хороший сигнал для борьбы с допингом в спорте, - цитирует Merkur руководителя немецкой делегации на Олимпиаде в Пхенчхане Дирка Шиммельпфеннига.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В состав российской делегации вошли 168 спортсменов.