18:28 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

НОК Германии доволен решением МОК по россиянам

20

Национальный олимпийский комитет Германии поддержал решение МОК не допускать до Олимпиады-2018 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом. 

 
Февраль 2014 года. Сочи. Томас БАХ.Решение МОК: циничное убийство

Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014. ОКР попросил МОК допустить на Игры 13 оправданных спортсменов и двух тренеров, однако в Международном олимпийском комитете ответили отказом.

- Хорошо, что МОК не стал их приглашать, несмотря на решение CAS. МОК придерживается позиции, что они были частью допинговой системы. Это хороший сигнал для борьбы с допингом в спорте, - цитирует Merkur руководителя немецкой делегации на Олимпиаде в Пхенчхане Дирка Шиммельпфеннига.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В состав российской делегации вошли 168 спортсменов.

20
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
Войти, чтобы оставить комментарий

shiko56

Веселый ,а для Германии нам дороги не нужны, если уж порвали фашистскую Германию с истинными арийцами и могучей армией, то этих, которые всего боятся, даже арабов в своей стране, даже не заметим.

22:19

shiko56

А до Германии нам дороги не нужны, если уж порвали фашистскую Гермаию с истинными арийцами, то этих, которые всего боятся, даже арабов в своей стране, даже её заметим.

22:16

джей

Вот они яркие представители западной демократии и якобы правовых государств. Решение суда для них ничего не значит. О чем не стесняясь заявляют на весь мир. Им достаточно только подозрений ...... Бред !!!

21:42

diolym

Весёлый© Сталин И В 1945 ___ Дороги сначала постройте, как автобаны в Германии, чтобы "Арматы" не заглохли перед последним броском на Берлин. 20:34 ======= == == == == === Дур-рак ты, Бесёлый, автобаны и в 45м в Германии были. Но им они не помогли. Тебе тоже не помогут.

21:21

Beard

морпех Сталин И В 1945 Ничего фрицы прийдёт время раком опять Германию поставим! 20:22//////И это правильно!.........................вы ещё сами из"колено-локтевой" не поднялись,а из такой позы грозить противнику смешно!

21:01

CanagliaVova

Сталин в траурной рамке оплеван и проклят

20:41

Весёлый©

Сталин И В 1945 ___ Дороги сначала постройте, как автобаны в Германии, чтобы "Арматы" не заглохли перед последним броском на Берлин.

20:34

морпех

Сталин И В 1945 Ничего фрицы прийдёт время раком опять Германию поставим! 20:22//////И это правильно!

20:33

Serenky25

Немцы так не думают. Я знаю. Просто опять шлюшку купили. Вот она и буробит.

19:53

xxx5

Швайны всегда нас боялись, и в спорте тоже. Не могут выигрывать в борьбе, так надо из под лавки тявкать !!!

19:18

НЕТ оскорблениям В СЭ!

Однозначно выходить. Каждый год всероссийскии игры, зима-лето чередовать. И Кубок России сделать по типу кубка мира, у нас в мае и сентябре можно на лыжах бегать, хай молодёжь в постоянном соревновательном режиме находится, а сильнейших в кубок мира выставлять. А МОК лесом!

19:14

К.Б.Ын

Надо было всё же германию стереть с лица европы в 1945.

19:11

nailsh78

на ЧМ еще приедут же ))

19:07

And60

Да все его жрут и наказывают всех. Только у них с чиновников и тренеров за это голову снимают, а наши годами невинными овечками сидят в креслах и обвиняют всех подряд, только не себя.

19:06

Джон....Сильвер

Выходить нам надо из этого МОК - к хренам нужны эти олимпиады продажные. Где одни жрут допинг - и им можно, а другим нельзя. Где все свелось к бешеным деньгам, а значит не может быть честности. Не стало больше честных ОИ.

19:01

And60

Жаль наших спортсменов. Как обычно, при чиновничьем беспределе, крайними остаются последние звенья. Государственная система допинга подразумевается не в том, что государство занимается аферой с допингом, а в том, что за спортсменов на уровне сборной, попавшихся на допинге, отвечают федерации. Сколько у нас было таких случаев по различным видам, начиная с тяжелой и легкой атлетик? Да много!!! Когда сняли президента по легкой атлетике? Только перед Рио. И всё!!! За федерации ответственность несет Министерство спорта, а это государственная структура. А Мутко с 2008 г. министр спорта. Колобков с 2010 его зам. И что? Кого то наказали? Поэтому и вменяется гос. поддержка, что государственные структуры не несут ответственности, а значит государство поддерживает допинг. Если бы Мутко сняли перед Рио и наказали по всей строгости, то сейчас бы проблем не было. А спортсмены страдают от этого.

19:01

ФанФаныч

ТУН - тупоУпертый неандерталец. тун фонБах, тун фонОсвальд ..

18:52

oleg_spm

Жаль, что его папашу в 1945 не завалили, может этот ублюдок не родился бы...

18:50

AndreyIvanovich

Еще бы фриц был недоволен

18:46

НЕТ оскорблениям В СЭ!

Какая система, если ваш же освальд никакой системы не обнаружил?

18:39