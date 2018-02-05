НОК Германии доволен решением МОК по россиянам

Национальный олимпийский комитет Германии поддержал решение МОК не допускать до Олимпиады-2018 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом.
Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014. ОКР попросил МОК допустить на Игры 13 оправданных спортсменов и двух тренеров, однако в Международном олимпийском комитете ответили отказом.
- Хорошо, что МОК не стал их приглашать, несмотря на решение CAS. МОК придерживается позиции, что они были частью допинговой системы. Это хороший сигнал для борьбы с допингом в спорте, - цитирует Merkur руководителя немецкой делегации на Олимпиаде в Пхенчхане Дирка Шиммельпфеннига.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В состав российской делегации вошли 168 спортсменов.
shiko56
Веселый ,а для Германии нам дороги не нужны, если уж порвали фашистскую Германию с истинными арийцами и могучей армией, то этих, которые всего боятся, даже арабов в своей стране, даже не заметим.
22:19
shiko56
А до Германии нам дороги не нужны, если уж порвали фашистскую Гермаию с истинными арийцами, то этих, которые всего боятся, даже арабов в своей стране, даже её заметим.
22:16
джей
Вот они яркие представители западной демократии и якобы правовых государств. Решение суда для них ничего не значит. О чем не стесняясь заявляют на весь мир. Им достаточно только подозрений ...... Бред !!!
21:42
diolym
Весёлый© Сталин И В 1945 ___ Дороги сначала постройте, как автобаны в Германии, чтобы "Арматы" не заглохли перед последним броском на Берлин. 20:34 ======= == == == == === Дур-рак ты, Бесёлый, автобаны и в 45м в Германии были. Но им они не помогли. Тебе тоже не помогут.
21:21
Beard
морпех Сталин И В 1945 Ничего фрицы прийдёт время раком опять Германию поставим! 20:22//////И это правильно!.........................вы ещё сами из"колено-локтевой" не поднялись,а из такой позы грозить противнику смешно!
21:01
CanagliaVova
Сталин в траурной рамке оплеван и проклят
20:41
Весёлый©
Сталин И В 1945 ___ Дороги сначала постройте, как автобаны в Германии, чтобы "Арматы" не заглохли перед последним броском на Берлин.
20:34
морпех
Сталин И В 1945 Ничего фрицы прийдёт время раком опять Германию поставим! 20:22//////И это правильно!
20:33
Serenky25
Немцы так не думают. Я знаю. Просто опять шлюшку купили. Вот она и буробит.
19:53
xxx5
Швайны всегда нас боялись, и в спорте тоже. Не могут выигрывать в борьбе, так надо из под лавки тявкать !!!
19:18
НЕТ оскорблениям В СЭ!
Однозначно выходить. Каждый год всероссийскии игры, зима-лето чередовать. И Кубок России сделать по типу кубка мира, у нас в мае и сентябре можно на лыжах бегать, хай молодёжь в постоянном соревновательном режиме находится, а сильнейших в кубок мира выставлять. А МОК лесом!
19:14
К.Б.Ын
Надо было всё же германию стереть с лица европы в 1945.
19:11
nailsh78
на ЧМ еще приедут же ))
19:07
And60
Да все его жрут и наказывают всех. Только у них с чиновников и тренеров за это голову снимают, а наши годами невинными овечками сидят в креслах и обвиняют всех подряд, только не себя.
19:06
Джон....Сильвер
Выходить нам надо из этого МОК - к хренам нужны эти олимпиады продажные. Где одни жрут допинг - и им можно, а другим нельзя. Где все свелось к бешеным деньгам, а значит не может быть честности. Не стало больше честных ОИ.
19:01
And60
Жаль наших спортсменов. Как обычно, при чиновничьем беспределе, крайними остаются последние звенья. Государственная система допинга подразумевается не в том, что государство занимается аферой с допингом, а в том, что за спортсменов на уровне сборной, попавшихся на допинге, отвечают федерации. Сколько у нас было таких случаев по различным видам, начиная с тяжелой и легкой атлетик? Да много!!! Когда сняли президента по легкой атлетике? Только перед Рио. И всё!!! За федерации ответственность несет Министерство спорта, а это государственная структура. А Мутко с 2008 г. министр спорта. Колобков с 2010 его зам. И что? Кого то наказали? Поэтому и вменяется гос. поддержка, что государственные структуры не несут ответственности, а значит государство поддерживает допинг. Если бы Мутко сняли перед Рио и наказали по всей строгости, то сейчас бы проблем не было. А спортсмены страдают от этого.
19:01
ФанФаныч
ТУН - тупоУпертый неандерталец. тун фонБах, тун фонОсвальд ..
18:52
oleg_spm
Жаль, что его папашу в 1945 не завалили, может этот ублюдок не родился бы...
18:50
AndreyIvanovich
Еще бы фриц был недоволен
18:46
НЕТ оскорблениям В СЭ!
Какая система, если ваш же освальд никакой системы не обнаружил?
18:39