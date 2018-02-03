Наталия Гарт: "У МОК нет оснований не пригласить на Олимпиаду-2018 Иванову и Демченко"

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что организация надеется добиться приглашения Татьяны Ивановой и Альберта Демченко в качестве тренера на Олимпиаду-2018. 1 февраля CAS удовлетворил их апелляции на решение МОК о пожизненной дисквалификации. Кроме того, спортсменам вернули медали Сочи-2014.

- Решение арбитражного суда означает то, что с нас сняты все обвинения, которые нам предъявила комиссия Освальда, обвинив в употреблении допинга на Олимпийских играх 2014 в Сочи, - приводит пресс-служба ФССР слова Гарт. - Швейцарский суд полностью отменил все санкции, а это значит, что мы оправданы, что наши спортсмены никогда не употребляли допинг и заслужили медали в Сочи в честной конкурентной борьбе.

Теперь мы можем подать дополнительную заявку в МОК, добиваться приглашения на Игры в Пхенчхан Татьяны Ивановой, в качестве спортсменки, Альберта Демченко, в качестве главного тренера. Далее МОК должен принять решение, приглашает он нас на Игры или нет. В случае отказа, мы, безусловно, очень огорчимся, так как сейчас нет оснований не приглашать наших представителей. Мы пойдем дальше и опять прибегнем к юридическим методам, но хотелось бы, чтобы МОК принял все же справедливое решение и пригласил нас на Олимпийские игры.

Российская сборная по санному спорту заработала квоту участия в Олимпиаде-2018 десяти спортсменов, тем не менее, МОК пригласил пока только 8 человек, девятой поедет Татьяна Иванова, если нам удастся ее отстоять. К сожалению, слишком поздно мы получили информацию о том, что МОК не приглашает Викторию Демченко на Игры. Поэтому мы вряд ли успеем доказать, что и Виктория имеет право ехать на Олимпиаду, так как у нее не было нарушений антидопинговых правил. Сейчас наши 2 оставшиеся квоты переданы в Международную федерацию санного спорта и уже FIL должен распределить их среди спортсменов других наций. Но, если МОК все же допустит Татьяну до участия в олимпийских соревнованиях, надеемся, что их нам вернут.