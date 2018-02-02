Надежда Сергеева: "Немного не хватает нейтральной экипировки"

Лидер женской сборной России по бобслею Надежда Сергеева поделилась ожиданиями от предстоящего выступления на Олимпиаде в Пхенчхане, но не стала говорить, на какое место рассчитывает.

– Спортсмены народ суеверный, я уже обжигалась на прогнозах, - сказала Сергеева. - Знаю, что мы должны показать свой максимум, особенно на старте. И если я буду знать, что хорошо прошла все четыре заезда, то такое выступление меня устроит. Думаю, оно позволит претендовать на медали. Трасса в Пхенчхане нравится. По тому, как я ее понимаю, по ощущениям от езды – сложно объяснить, но нравится. И год назад на этапе Кубка мира мы там были в шестерке.

– Говорят, что нас ждет одна из самых морозных Олимпиад. Готовы к этому?

– У нас же зимний вид спорта. Хотя есть момент – нашего официального экипировщика поставили в такие условия, что нужно было в очень сжатые сроки сделать нейтральную форму. И мы оказались в положении, когда, грубо говоря, этой нейтральной экипировки не хватает – в которой можно выйти и разминаться. Сейчас этот вопрос решаем, потому что тоже слышали, что в Корее будет холодно. А так – все равно, какая погода, все в одинаковых условиях. (Антон БАБОШИН)