На Олимпиаде-2018 будут работать центры для жертв сексуального насилия

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане будут работать четыре консультационных центра для оказания медицинской и психологической помощи жертвам домогательств и сексуального насилия, сообщает dawn.com. Также для них будет проведена юридическая консультация, чтобы жертвам было легче подать в суд.
Данное решение было принято после громкого скандала с бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром. Ранее он был приговорен к 175 годам тюрьмы за многочисленные случаи домогательств и насилия над спортсменками.
- Важно повысить уровень соведомленности. Если знать о чем-то, то можно чувствовать себя более уверенным, - подчеркнул один из медицинских работников МОК.
SpaMan
едрить колотить, уже начался разврат?
19:10
Vittorio-049
вероятно жертвой будет бах
19:06
staerswimmer23
Живой, пилить бабло не только в России умеют
19:02
Ж и в о й
На Олимпиаде! 4 центра! Оказания помощи пострадавшим от домогательств и сексуального насилия! Боже ты мой! Неужели среди олимпийцев так много жертв, что приходится создавать 4 центра на самой Олимпиаде?
17:39
Весёлый©
Дайте угадаю. Там уже есть очередь из 168 человек по предварительной записи?
16:52