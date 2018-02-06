16:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

На Олимпиаде-2018 будут работать центры для жертв сексуального насилия

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На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане будут работать четыре консультационных центра для оказания медицинской и психологической помощи жертвам домогательств и сексуального насилия, сообщает dawn.com. Также для них будет проведена юридическая консультация, чтобы жертвам было легче подать в суд.

Данное решение было принято после громкого скандала с бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром. Ранее он был приговорен к 175 годам тюрьмы за многочисленные случаи домогательств и насилия над спортсменками. 

- Важно повысить уровень соведомленности. Если знать о чем-то, то можно чувствовать себя более уверенным, - подчеркнул один из медицинских работников МОК. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SpaMan

едрить колотить, уже начался разврат?

19:10

Vittorio-049

вероятно жертвой будет бах

19:06

staerswimmer23

Живой, пилить бабло не только в России умеют

19:02

Ж и в о й

На Олимпиаде! 4 центра! Оказания помощи пострадавшим от домогательств и сексуального насилия! Боже ты мой! Неужели среди олимпийцев так много жертв, что приходится создавать 4 центра на самой Олимпиаде?

17:39

Весёлый©

Дайте угадаю. Там уже есть очередь из 168 человек по предварительной записи?

16:52