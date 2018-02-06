На Олимпиаде-2018 будут работать центры для жертв сексуального насилия

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане будут работать четыре консультационных центра для оказания медицинской и психологической помощи жертвам домогательств и сексуального насилия, сообщает dawn.com. Также для них будет проведена юридическая консультация, чтобы жертвам было легче подать в суд.

Данное решение было принято после громкого скандала с бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром. Ранее он был приговорен к 175 годам тюрьмы за многочисленные случаи домогательств и насилия над спортсменками.

- Важно повысить уровень соведомленности. Если знать о чем-то, то можно чувствовать себя более уверенным, - подчеркнул один из медицинских работников МОК.