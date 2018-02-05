МОК отказал 15 российским спортсменам и тренерам в приглашении на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) 13 спортсменов и двух тренеров, сообщает пресс-служба МОК. Члены комиссии провели заседание, чтобы обсудить запрос ОКР. Причина отрицательного вердикта состоит в том, что CAS не обнародовал мотивировочную часть своего решения оправдать российских спортсменов, а МОК счел свои предыдущие выводы достаточными для отказа.

"Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные административной системы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию, предоставленную ВАДА. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми", - говорится в заявлении МОК.

Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила 43-х участников Олимпиады-2014 и аннулировала их результаты на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена с учетом сведений информатора ВАДА, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. С них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также признаны результаты Олимпиады-2014 Сочи. При этом CAS отклонил апелляции еще 11 спортсменов, с которых при этом был снят пожизненный запрет на участие в Играх после Олимпиады-2018. Дела оставшихся четырех атлетов рассмотрят позже.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России.

КОГО ХОТЕЛ ДОЗАЯВИТЬ ОКР ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ CAS

СКЕЛЕТОН

Александр ТРЕТЬЯКОВ

Елена НИКИТИНА

Мария ОРЛОВА

Сергей ЧУДИНОВ (тренер)

ЛЫЖИ

Александр ЛЕГКОВ

Евгений БЕЛОВ

Максим ВЫЛЕГЖАНИН

Александр БЕССМЕРТНЫХ

Евгения ШАПОВАЛОВА

Наталья МАТВЕЕВА

КОНЬКИ

Александр РУМЯНЦЕВ

Артем КУЗНЕЦОВ

Ольга ФАТКУЛИНА

САНИ

Татьяна ИВАНОВА

Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)