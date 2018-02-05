МОК отказал 15 российским спортсменам и тренерам в приглашении на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) 13 спортсменов и двух тренеров, сообщает пресс-служба МОК. Члены комиссии провели заседание, чтобы обсудить запрос ОКР. Причина отрицательного вердикта состоит в том, что CAS не обнародовал мотивировочную часть своего решения оправдать российских спортсменов, а МОК счел свои предыдущие выводы достаточными для отказа.
"Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные административной системы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию, предоставленную ВАДА. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми", - говорится в заявлении МОК.
Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила 43-х участников Олимпиады-2014 и аннулировала их результаты на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена с учетом сведений информатора ВАДА, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. С них была снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх, а также признаны результаты Олимпиады-2014 Сочи. При этом CAS отклонил апелляции еще 11 спортсменов, с которых при этом был снят пожизненный запрет на участие в Играх после Олимпиады-2018. Дела оставшихся четырех атлетов рассмотрят позже.
Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в связи с временным отстранением ОКР выступят на ней в качестве Олимпийских атлетов из России.
КОГО ХОТЕЛ ДОЗАЯВИТЬ ОКР ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ CAS
СКЕЛЕТОН
Александр ТРЕТЬЯКОВ
Елена НИКИТИНА
Мария ОРЛОВА
Сергей ЧУДИНОВ (тренер)
ЛЫЖИ
Александр ЛЕГКОВ
Евгений БЕЛОВ
Максим ВЫЛЕГЖАНИН
Александр БЕССМЕРТНЫХ
Евгения ШАПОВАЛОВА
Наталья МАТВЕЕВА
КОНЬКИ
Александр РУМЯНЦЕВ
Артем КУЗНЕЦОВ
Ольга ФАТКУЛИНА
САНИ
Татьяна ИВАНОВА
Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)
Опрос
- Альберт Демченко
- Александр Румянцев
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Сергей Чудинов
- Наталья Матвеева
- Артем Кузнецов
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
alex lav
ержан Ваши "рассуждения" дурно пахнут.... национализмом
09:43
ержан
Дорогой spetrov! Не стоит сравнивать божий дар с яичницей. О русских царях я не писал ничего. Как и не смотрел эту развлекуху типа "Матидьды". Я предпочитаю Тарковского или Сокурова. Но я писал про вождей, то есть варваров, которые могли трахать спьяну доже собак ... Советская власть поначалу объявила всех женщин общественной собственностью ...
09:32
гоша фаркоп
Я так понимаю Ержан это и есть СЭ
09:31
Ded vsegda odet
spetrov, можно писать любую билеберду, но вот если ты реально грамотно напишешь правду, то скорей всего удалят, я всего лишь ответил на вопрос что у большинства отписавшихся в голове? ответил - вата. Удалён комент. И тут же человек пишет и намекает на т изм и его комент оставляют. Или про сравнение государства там и здесь, тоже удаляют.
08:34
MAPKJIAP
ержан Дорогой " Крым наш!", а на кой чёрт китайцам русские?..______ Хотя бы потому что в Китае живут и работают много русских, и много специалистов из России поднимали Китайскую экономику и социальную сферу, включая спорт, и до сих пор поднимают... На многих международных совещаниях между Китаем и Россией переговоры идут фактически между русскими.... Вопросы еще есть? в начале 90-х китайцы были аборигенами, смотрели на русских как на высокоразвитую цивилизацию, спустя 25 лет все стало наоборот, но чудес не бывает!
08:18
oleg.bob
И что? Дальше унижаться будем? Ягодицы ещё шире раздвигать?
08:18
spetrov
Ded vsegda odet, да нет, я понимаю, почему меня и человека с ником гоша фаркоп удалили. Все правильно сделали, если отстраниться от того, что это мой комментарий. Смысловой нагрузки там никакой не было. Но почему эта ахинея от ержана осталась неудаленной - вот вопрос. :)
08:06
spetrov
...Даже не могу предположить, что, по мнению ержана, является причиной такого количества советских и российских успешных представителей спортивной гимнастики. :) Вот, к примеру, олимпийский чемпион Виктор Чукарин, прошедший через немецкий плен, лагеря, в том числе и Бухенвальд.
07:41
Dymanomashina
Преступникам (МОК) закон не писан. Надеюсь, больше здесь не будет статей про эту олимпиаду в духе "....и мы счаааастливы!!!"
07:36
Dr. XuMuK
Кажись, чьи-то крыши собрались в совместный круиз по далеким морям...
07:30
spetrov
Админы СЭ, смотрю, как нередко бывает, удаляют не то, что нужно удалять, оставляя без последствий чей-то бред. Охохонюшки. :)
07:30
spetrov
...Прошу прощения за маленький экскурс в историю.
07:27
spetrov
...гоша фаркоп, к тому же ержан не знает реальной истории. Вероятно часть своих диванных выводов строит на художественном фильме "Матильда", который к реальной истории не имеет никакого отношения. В трейлере к фильму, говорят, был момент, когда Александр III говорит некую фразу про царей и балерин, так это фраза - полная ахинея. Русские цари никогда не жили с балеринами. :) Хотя некоторые из них имели любовниц, да. А Александр I (например, как говорят) фактически вторую семью. Или, к примеру, рекомендации от Александра III Николаю II, с кем связать жизнь. Тоже чушь. Он никак не мог рекомендовать Николаю связать свою жизнь с балериной, поскольку это не личный вопрос, но государтсвенный. В общем, ержан чушь всякую несет.
07:26
ержан
Дорогой " Крым наш!", а на кой чёрт китайцам русские?.. И какая самоидентичность у современных русских?..
07:19
ержан
Если бы не стали хором все российские чиновники торжествовать, то, возможно, МОК бы и разрешил нашим замечательным спортсменам участвовать в Олимпиаде Пхенчхане. А вот под гогот этой торжестующей мрази, поучаствовавшей ради карьеры и денег в махинациях с допингом, не мог МОК допустить участия. Никак не мог. А Вы тут опять им овации устраиваете. Не спортсменам, нет, а вот этим жирным котам - чиновникам и журналистам. Когда, наконец, Вы, друзья, разберетёсь, кого Вам надо ругать?..
07:17
ol69312
а радости то у него! чую навалил в штаны и кипятком ноги обварил :)
07:14
ol69312
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср- отмазанные за бабосы? :))))))сам заносил чтоли? Явка с повинной? Или тупо клевета? Твой дом тюрьма
07:14
Molochnik1972
ержан --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Шикарная теория, видимо очень близкая к правде.
07:02
Сергей Барнаулец
Ну, не передаст ли кухонный хорёк?
06:56
ержан
Самбо - это вид не олимпийский, а набор заимствований из восточных единоборств. Художественная гимнастика - это тоже некое заиствование из «эстетической гимнастики» — Франсуа Дельсарта, «ритмической гимнастики» — Эмиля Жака дель-Кроза, «танцевальной гимнастики» — Жоржа Демини и «свободного танца» — Айседоры Дункан. Слияние воедино всех этих направлений гимнастики способствовало появлению этого изящного вида спорта. Впрочем, вся гимнастика сама по себе родом из далёкой древности и других краёв. Собственно, художественная гимнастика, как и фигурное катание с синхронным плаванием, в России имеют столь успешных спортсменов, благодаря пристрастию большевистских вождей к сексуальным услугам балерин, которые и сохранили искусство балета времён самодержавия для потомков. Но надо помнить, что сам балет родом из Европы тоже.
06:55
Джерри. Без Тома.
Gangtrang, по идее, надо Баху эти 15 млн. выплатить десяти центовиками. Вот прям набить тучу мешков монетками и сунуть ему лично в руки. Пусть сидит и считает. А то слишком много базарит не по делу.
06:53
Доктор со стажем
Это ж надо так унижаться, нас в дверь за плечи выставили, ан нет - в окно пытаемся влезть, а нас оттуда - метлой по шеям! Дожили...
06:48
Molochnik1972
На западе считают что Бах и некоторые другие члены МОК не могли не предвидеть решения КАС, потому что сами были раньше в КАС и, поэтому специально завалили спортсменов у которых вообще ничего не нашли. В итоге КАС поступил ожиджаемо, Россия считает себя победившей (медали вернули, опять первые) и никто из спортсменов, хоть намеком связанный с допингом на Олимипаду не поедет (внусная пилюля Западу), то есть и волки сыты и овцы целы. Если бы поехал Легков например, могли бы разразиться скандалы, например с бойкотами стран или отдельных спосртменов, МОКу это меньше всего надо.
06:44
исперов22081973
ержан Друзья, если МОК сдохнет, то перед кем Вы станете пальцы гнуть? Перед зеркалом? Лучше попробуйте научиться у европейцев видам спорта, которые они придумали. К слову, среди них нет ни одного из России ...////Как это нет?Самбо это мы придумали.Художественная гимнастика тоже мы.Студентки Института им Лесгафта придумали.
06:41
Gangtrang
Джерри. Без Тома. Ожидаемо будет потом сейчас это не более чем запись в дневнике.. на оплату 15$ не так уж много времени осталось а дальше могут последовать ограничительные санкции с вещами на выход Если МОК не получит деньги в срок все Наши могут закончить свой вояж задолго до окончания ОИ
06:40
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
МОООООООООООООООООК!!!!!!!!!!!!! КРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААСАВА!!!!!!!!!!!!!!!! Никаких поблажек и дозаявок!!!!!! Итоговый пресс--релиз был аж 05.12, список№ 169 утверждён и согласован с ошмётками окр... Отмазанные за баблосы КАС-ом "таваисчи" пусть готовятся к весенним стартам.... Если ИХ опять не поймают на "ганджубарсах".
06:40
Джерри. Без Тома.
"Если ты ищешь справедливости, значит, ты ошибся планетой"(с).
06:37
Джерри. Без Тома.
Ожидаемо.
06:36
Vlаdimir
Видимо сильно взяла в оборот одна страна членов МОК .... ребята боятся последствий допуска.
06:35
ержан
Друзья, если МОК сдохнет, то перед кем Вы станете пальцы гнуть? Перед зеркалом? Лучше попробуйте научиться у европейцев видам спорта, которые они придумали. К слову, среди них нет ни одного из России ...
06:34