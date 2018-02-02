МОК может опротестовать решение CAS только при процедурных нарушениях

МОК может подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по российским спортсменам только в случае процедурных нарушений во время рассмотрения дел, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на официального представителя Федерального суда Швейцарии Питера Жози. Напомним, CAS в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде-2018, если МОК пригласит их в Пхенчхан.

- Опротестование в Федеральном суде Швейцарии возможно только на ограниченных основаниях, таких как недостаток компетенции, нарушение процедуры, к примеру, нарушение права на честный суд, а также несовместимость вынесенного решения с общественным порядком, - сказал Жози.

Также он отметил, что согласно швейцарскому законодательству, в Федеральный суд можно обратиться в случае, если арбитраж оказался некомпетентным, когда не были соблюдены равные права сторон быть услышанными в суде, а также в случае, когда арбитраж отказывается вынести решения по вопросу, которым он непосредственно занимается, или итоговое решение угрожает общественному порядку.

Кроме того, согласно швейцарскому законодательству, МОК вправе подать апелляцию в Федеральный суд в течение 30 дней после публикации мотивировочной части вердикта. По истечении этого срока решение CAS вступает в силу.

Жози добавил, что решение по апелляции будет рассмотрено в письменном виде, однако бывают исключения в виде проведения публичных слушаний.