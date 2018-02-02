МОК может опротестовать решение CAS только при процедурных нарушениях

МОК может подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по российским спортсменам только в случае процедурных нарушений во время рассмотрения дел, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на официального представителя Федерального суда Швейцарии Питера Жози. Напомним, CAS в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде-2018, если МОК пригласит их в Пхенчхан.
- Опротестование в Федеральном суде Швейцарии возможно только на ограниченных основаниях, таких как недостаток компетенции, нарушение процедуры, к примеру, нарушение права на честный суд, а также несовместимость вынесенного решения с общественным порядком, - сказал Жози.
Также он отметил, что согласно швейцарскому законодательству, в Федеральный суд можно обратиться в случае, если арбитраж оказался некомпетентным, когда не были соблюдены равные права сторон быть услышанными в суде, а также в случае, когда арбитраж отказывается вынести решения по вопросу, которым он непосредственно занимается, или итоговое решение угрожает общественному порядку.
Кроме того, согласно швейцарскому законодательству, МОК вправе подать апелляцию в Федеральный суд в течение 30 дней после публикации мотивировочной части вердикта. По истечении этого срока решение CAS вступает в силу.
Жози добавил, что решение по апелляции будет рассмотрено в письменном виде, однако бывают исключения в виде проведения публичных слушаний.
egoshin-alex
Это великое благо, что есть традиционно нейтральные государства под стать Швейцарии. Иначе какие-нибудь англо-саксы, или поляки, а особенно могучие эстонцы пошли бы на добивание и не видать нам никакой реабилитации.
18:39
NapoliFC
А нам и надо чтобы наши куда то там успели попасть, главное чтобы у МОК и ВАДА возникли максимальные проблемы. И надо обращаться в гражданские суды с требованиями к МОК и Ко.
18:12
pustoy-bazar-troete
Заголовок: "МОК может опротестовать решение CAS ТОЛЬКО (!!!!) при процедурных нарушениях". Текст: "Также он отметил, что согласно швейцарскому законодательству, в Федеральный суд можно обратиться в случае, если арбитраж оказался некомпетентным, когда не были соблюдены равные права сторон быть услышанными в суде, а также в случае, когда арбитраж отказывается вынести решения по вопросу, которым он непосредственно занимается, или итоговое решение угрожает общественному порядку."
17:55
кузя23
lapp_Решение уже вступило в силу. Просто мотивировочная часть публикуется позже.И апелляцию можно подавать после публикации мотивировочной части.
17:52
КГИ
lapp Дело в обратном. Не вступило в силу решение комиссии МОК о дисквалификации наших спортсменов и лишении их медалей Сочи, т.к. CAS их отменил. Т.е. отстраненные ранее спортсмены, теперь получили право участвовать в ОИ, и не будет перенаграждения. Для этого и торопились до ОИ. А когда вступает в силу решение CAS, с точки зрения данной Олимпиады уже не имеет значения.
17:51
lapp
Не понятно - зачем CAS торопился с судом, если всё равно решение вступает в силу после олимпиады?
17:21
lapp
Через 30 дней после публикации мотивировочной части вердикта
16:54
Странник-777
Так решение CAS при лучшем раскладе вступит в силу через месяц?
16:40