Президент МОК Томас Бах отметил, что комиссия под руководством Валери Фурнейрон работает последовательно и честно по отношению ко всем спортсменам. Бах также добавил, что МОК изучал анонимные данные россиян, которым было отказано в приглашении на Олимпиаду-2018.
– Комиссия в очередной раз проделала большую работу, проверяя дела анонимно, – цитирует ТАСС Баха. – Это означает, что они не знали, какая информация принадлежит тому или иному спортсмену. У них было только число и доступ к различным источникам информации.
Именно это делает решения этой комиссии и группы по допуску столь ценными, они работают очень скрупулезно, последовательно и честно по отношению ко всем спортсменам.
Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.
spetrov
rashlim +1. Вообще бред какой-то несет товарищ.
14:18
sergey.v1968
Опять кормите тролля - ну видите же, что ивандэй появляется на каждой ветке по этой теме, оставляет 1 коммент - и всё, а вы, вместо того, чтобы обсуждать суть, вступаете в полемику с троллем. вы ещё отвечайте тем, кто предлагает накачать мышечную массу.
13:40
rashlim
Он хоть сам понимает, что несёт?
13:26
Рюрик 09
ну я ____________ Согласен! Во всех СМИ было, что 28 российских спортсменов оправданы CAS и 13 спортсменов и 2 два тренера подали заявки на игры. И вот в комиссию поступает 15 дел... Ну как тут наивным чиновникам сообразить чьи это дела???)))))))))))))))))))))))))))))
12:38
Рюрик 09
Вот ржака! В комиссии Фурнейрон, что одни дебилы? Неужели они не помнят "число и доступ к различным источникам информации", которые они изучали пару недель назад? Бах всех за идиотов держит?
12:34
ну я
То есть если рассмотрели анонимно и не кого не допустили это не предвзятое отношение? Бах уже совсем хренотень порет... Вот если бы они рассмотрели дела 100 спортсменов в анонимном режиме среди которых были россияне, американцы, норвежцы, немцы и тд и не допустили бы только россиян, то можно было бы говорить о том что подобная анонимность имеет смысл... А так, что анонимно, что в открытом режиме... Поставлена задача "не пущать" и она выполнена.
12:33
shpasic
а CAS нечестно рассмотрел что ли?
11:52
barbos-68
IvanDay караван (МОК) превратит ОИ во второразрядные соревнования только т всего.И вообще не понятно,почему группа чинуш приватизировала Олимпийские игры.
11:47
Felix BARSA
IvanDay))))) Ты парень не в себе, есть презумция невиновности, которая попрана МОК, суд оправдал, все до свиданья, пусть едут на Олимпиаду, ни о какой честности МОК нельзя говорить. Сумашедший Родченков и политизированные комиссии провели работу по устранению наших лидеров, вот и Все! Так что твоим пиндосам до нашего каравана очень далеко!!! Пусть МОК лает, еще много судов впереди, Баху не поздоровится!
11:45
IvanDay
конечно честно. даже не сомневаюсь! а вой... ну пускай квасные патриоты воют - собака(россиюшка) лает, а караван (МОК) идет
11:30