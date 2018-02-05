Президент МОК Томас Бах отметил, что комиссия под руководством Валери Фурнейрон работает последовательно и честно по отношению ко всем спортсменам. Бах также добавил, что МОК изучал анонимные данные россиян, которым было отказано в приглашении на Олимпиаду-2018.

– Комиссия в очередной раз проделала большую работу, проверяя дела анонимно, – цитирует ТАСС Баха. – Это означает, что они не знали, какая информация принадлежит тому или иному спортсмену. У них было только число и доступ к различным источникам информации.

Именно это делает решения этой комиссии и группы по допуску столь ценными, они работают очень скрупулезно, последовательно и честно по отношению ко всем спортсменам.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит