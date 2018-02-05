Мария Орлова: "Оправданные CAS российские спортсмены до последнего момента готовились к Олимпиаде-2018"

Скелетонистка Мария Орлова отметила, что российские спортсмены планируют снова обратиться в CAS. Орлова также добавила, что все до последнего момента готовились к Олимпийским играм-2018.

– Эмоций уже нет. Мы готовились все равно до последнего, – цитируют "РИА Новости" Орлову. – Мы уже абстрагировались и были настроены только на работу.

Мы между спортсменами переписываемся, и кто-то раньше встает в других городах. Сообщение, что комиссия МОК отказала нам в приглашении, получила из Красноярска, а потом уже включила телевизор. Переживания отнимают энергию, поэтому пока даже не осознаем что не допустили к Олимпийским играм. Сейчас собираюсь на тренировку.

Россияне планируют снова обратиться в CAS, но окончательное решение все равно будет принимать МОК, и можно прийти к выводу, что это будет примерно такое же решение, как и сегодня утром. Пока тренируемся и готовимся к чемпионату России – он будет проходить в марте в Сочи. Потом у нас будет отпуск, заслуженный после такого напряженного года. Это ближайшие планы, и пока больше никаких нет.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

Решение МОК: циничное убийство //

МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит