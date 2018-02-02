Максим Андрианов: "Встреча с Президентом зарядила эмоциями"

Бобслеист сборной России Максим Андрианов рассказал о встрече олимпийцев с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства встретился с российскими участниками Игр-2018 31 января.

- Для меня увидеть президента лично было в новинку. Раньше никогда с ним не встречался - энергетика была бешеная, - скаазал Андрианов. - Конечно, было очень приятно побывать там и выслушать его напутствия. Меня эта встреча подзарядила эмоциями.

- Вы будете выступать в двух видах программы. Какой вам, если говорить упрощенно, больше по душе?

- У меня нет предпочтений между дисциплинами, я просто получаю удовольствие от пилотирования. Хотя различия, конечно, есть. Кто-то считает, что четверки зрелищнее, но мне приятно выступать и там, и там. Шансов на высокое место, считаю тоже больше в четверках, но это же не значит, что я не буду бороться в двойке. (Антон БАБОШИН)