Людмила Белякова: "День, когда меня не допустили до Олимпиады-2018, запомню надолго"

Российская хоккеистка Людмила Белякова отметила, что сильно расстроилась, когда узнала о неприглашении МОК на Олимпийские игры-2018. Спортсменка также добавила, что надолго запомнит этот день.

- Конечно, я расстроилась. Вроде бы готовлюсь с командой, все хорошо, - цитируют "РИА Новости" Белякову. - Тем более я не была в Сочи, из-за чего другие девочки попали под обвинения. И в плане допинга я всегда была чистая, все было хорошо. И тут такая новость. Тот день я запомню хорошо. Когда тебя переводят в последнюю пятерку, где я одна, и ты смотришь с лавочки со стороны за тем, как твои партнеры делают упражнения без тебя… Я сильно расстроилась.

Для всех было непонятно, почему так происходит, почему меня не допускают. Сейчас уже вроде бы отошла от этого. Конечно, у меня будет дополнительная мотивация теперь. Выходит, шанс свыше дан все доказать. Хорошо, все так разрешилось.

Напомним, что Белякова не получила приглашение на соревнования, но потом вошла в состав команды. По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, эта ситуация была связана с технической ошибкой. Женский хоккейный турнир на Играх-2018 стартует 10 февраля.