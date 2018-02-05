Комиссия спортсменов ОКР: "Удивительно, что МОК опирается на свидетельства мошенника, а не решения CAS"

Комиссия спортсменов ОКР под председательством олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой выразила недовольство решением МОК не допускать на Олимпиаду оправданных российских атлетов. Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014. ОКР попросил МОК допустить на Игры 13 оправданных спортсменов и двух тренеров, однако в Международном олимпийском комитете ответили отказом.

"Члены комиссии спортсменов ОКР с огромным разочарованием узнали о решении комиссии МОК по допуску не приглашать на зимние Олимпийские игры 2018 года 13 российских спортсменов и двух тренеров, полностью оправданных международным Спортивным арбитражным судом.

Удивительно, что комиссия МОК в своих решениях опирается на некие дополнительные, вызывающие подозрение, анонимные сведения и свидетельства одного и того же мошенника, а не на решения Высшего спортивного арбитражного суда и данные многочисленных допинг-тестов российских спортсменов за несколько последних лет.

МОК до сих пор не предоставил ни самим спортсменам, ни широкой спортивной общественности никакой информации о конкретных причинах отсутствия в списке приглашенных российских олимпийцев целого ряда наших спортсменов, в том числе, лидеров мирового спорта в своих дисциплинах.

Мы регулярно слышим заявления МОК о том, что необходимо соблюдать законные права чистых от допинга спортсменов и полностью разделяем эту позицию. Однако, по каким-то причинам, это не распространяется на права чистых российских спортсменов, права которых ущемляются без конкретных и доказанных обвинений.

Массовый недопуск чистых российских спортсменов, на фоне того, что в Играх будут принимать участие наказанные ранее за использование допинга спортсмены из других стран, нарушает принцип равноправия, ставит под сомнение эффективность правосудия.

Рушатся мечты спортсменов, стремившихся выступать на Олимпийских играх и завоевавших это право честным путем, наносится непоправимый урон базовым идеалам ценностям Олимпизма", - говорится в заявлении комисии.