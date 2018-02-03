Колобков рассчитывает, что комиссия МОК проверит оправданных CAS 15 россиян до старта Игр-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что оправданные CAS спортсмены готовятся к Олимпийским играм-2018 в ожидании справедливого вердикта МОК. Колобков также выразил надежду, что решение по 13 российским спортсменам и двум тренерам будет вынесено до старта Игр.

- Рассчитываю, что решение по 13 российским спортсменам и двум тренерам будет вынесено до старта Игр, – цитирует ТАСС Колобкова. – Многие спортсмены, которые ждут этого решения, готовятся к Олимпиаде в ожидании справедливого вердикта комиссии.

Напомним, что комиссия МОК должна проверить 15 россиян, оправданных CAS, на возможность их приглашения для участия в Олимпиаде-2018.