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Колобков рассчитывает, что комиссия МОК проверит оправданных CAS 15 россиян до старта Игр-2018


Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что оправданные CAS спортсмены готовятся к Олимпийским играм-2018 в ожидании справедливого вердикта МОК. Колобков также выразил надежду, что решение по 13 российским спортсменам и двум тренерам будет вынесено до старта Игр.

- Рассчитываю, что решение по 13 российским спортсменам и двум тренерам будет вынесено до старта Игр, – цитирует ТАСС Колобкова. – Многие спортсмены, которые ждут этого решения, готовятся к Олимпиаде в ожидании справедливого вердикта комиссии.

Напомним, что комиссия МОК должна проверить 15 россиян, оправданных CAS, на возможность их приглашения для участия в Олимпиаде-2018.

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http://tass.ru/sport/4927759

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