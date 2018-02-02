Коди Элмонд: "Российским хоккеистам перед Олимпиадой нужно думать об игре, а не о ситуации с флагом"

Нападающий сборной Швейцарии Коди Элмонд выразил мнение, что хоккеистам российской команды стоит сосредоточиться на собственной игре перед Олимпиадой-2018, а не на ситуации с флагом и гимном страны.
Решением исполкома Международного олимпийского комитета российские спортсмены на Играх в Пхенчхане выступят под олимпийским флагом. В их форме, в частности, не должны присутствовать элементы национальной символики. Спортсменам разрешено наносить на форму обозначение Olympic athlete from Russia. Вместо российского гимна на соревнованиях будет звучать олимпийский.
– Россияне, безусловно, в отсутствии игроков НХЛ стали главными фаворитами турнира. Но все может решит один матч, хоккей – это непредсказуемая игра, – приводит ТАСС слова Элмонда. – Думаю, российским хоккеистам не стоит думать об истории с флагом и гимном, а сосредоточиться на своей игре. Тогда у вашей команды все получится.
Эта Олимпиада будет уникальной, поскольку на ней не будет игроков НХЛ. Этот факт открывает возможности для многих команд попасть на пьедестал почета, и Швейцария одна из них. Качество хоккея в нашей стране постоянно растет, и оно действительно вышло на высокий уровень, игра стала очень быстрой. Несмотря на отсутствие игроков из НХЛ, уровень олимпийского турнира будет весьма высоким – думаю, он по-прежнему будет очень интересен для болельщиков.
Главной целью для сборной Швейцарии – это попадание на подиум. Наши игроки прогрессируют, а национальная команда в последние годы демонстрирует конкурентоспособный хоккей. Если мы покажем свою лучшую игру, то сможем выполнить эту, на первый взгляд амбициозную, задачу.
zeromanj
"Эта Олимпиада будет уникальной, поскольку на ней не будет игроков НХЛ. Этот факт открывает возможности для многих команд попасть на пьедестал почета, и Швейцария одна из них." Бред. Как не было шансов у них вылезти из четвертьфинала, так и не будет дальше. Глубина составов у ведущих команд всё равно колоссальна, швейцарцам и прочим датчанам элементарно не хватит мастерства, может помочь лишь чудо.
18:46
xStream
О как, ноунеймы заговорили) Ну-ну, посмотрим где вы будете...
16:22
Kh.P
Пусть думает о жене, а не о проститутках в южной корее)
14:13
Lars Berger
Из заметки видно, что этот Коди думает о хоккее, а не о советах российским хоккеистам.
13:12