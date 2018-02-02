Коди Элмонд: "Российским хоккеистам перед Олимпиадой нужно думать об игре, а не о ситуации с флагом"

Нападающий сборной Швейцарии Коди Элмонд выразил мнение, что хоккеистам российской команды стоит сосредоточиться на собственной игре перед Олимпиадой-2018, а не на ситуации с флагом и гимном страны.

Решением исполкома Международного олимпийского комитета российские спортсмены на Играх в Пхенчхане выступят под олимпийским флагом. В их форме, в частности, не должны присутствовать элементы национальной символики. Спортсменам разрешено наносить на форму обозначение Olympic athlete from Russia. Вместо российского гимна на соревнованиях будет звучать олимпийский.

– Россияне, безусловно, в отсутствии игроков НХЛ стали главными фаворитами турнира. Но все может решит один матч, хоккей – это непредсказуемая игра, – приводит ТАСС слова Элмонда. – Думаю, российским хоккеистам не стоит думать об истории с флагом и гимном, а сосредоточиться на своей игре. Тогда у вашей команды все получится.

Эта Олимпиада будет уникальной, поскольку на ней не будет игроков НХЛ. Этот факт открывает возможности для многих команд попасть на пьедестал почета, и Швейцария одна из них. Качество хоккея в нашей стране постоянно растет, и оно действительно вышло на высокий уровень, игра стала очень быстрой. Несмотря на отсутствие игроков из НХЛ, уровень олимпийского турнира будет весьма высоким – думаю, он по-прежнему будет очень интересен для болельщиков.

Главной целью для сборной Швейцарии – это попадание на подиум. Наши игроки прогрессируют, а национальная команда в последние годы демонстрирует конкурентоспособный хоккей. Если мы покажем свою лучшую игру, то сможем выполнить эту, на первый взгляд амбициозную, задачу.