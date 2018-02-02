Ирек Зиннуров: "МОК ведет себя как слон в посудной лавке"

Двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров раскритиковал решение МОК по отстранению российских спортсменов. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК аннулировать их результаты Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненно отстранить от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их на Игры в Пхенчхан. При этом на данный момент никто из оправданных спортсменов приглашения не получал.

– У меня очень противоречивое чувство по отношению к тому, как развивается предолимпийская ситуация с российскими спортсменами, – цитирует "Реальное время" Зиннурова. – С одной стороны, мы боремся, что уже радует, и борьба приносит свои плоды: апелляции 28 наших ребят удовлетворены CAS полностью. Но давайте без иллюзий: они в таком же положении, что и 11 других наших атлетов, апелляции которых удовлетворены частично, – пожизненное отстранение заменено на пропуск Игр-2018. Что это означает? В большинстве случаев эти спортсмены в силу возраста будут вынуждены закончить карьеру. Так МОК рушит судьбы спортсменов, ведет себя как слон в посудной лавке.

Более того, МОК не собирается выдавать приглашения в Пхенчхан российским спортсменам, оправданным CAS. Официально представители этой международной организации, которая должна бы почитать принципы fair play, выразили разочарование решением CAS и намерены обжаловать его в Федеральном суде Швейцарии. Откуда такая уверенность в своей правоте? Где доказательства? Кстати, это также создаст прецедент в международной правовой практике. Ранее международные спортивные организации признавали суд в Лозанне последней инстанцией в разрешении арбитражных споров.

Больше всего расстраивает в этой ситуации то, что страдают спортсмены. Те, кого оправдали полностью, не имеют уверенности в том, что все-таки поедут на Игры. Соответственно, они не могут нормально готовиться к соревнованиям. Невозможно представить, в каком нервном напряжении они находятся. Без вины виноваты. Те, кто оправдан частично, также не имеют иллюзий по поводу настроя международных чиновников. Но на кону честь этих спортсменов, их спортивная репутация, за которую не только они, но и наша страна обязана бороться до последнего.