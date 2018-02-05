Глава CAS: "Мы внимательно изучим замечания Баха"

Глава Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс отметил, что организация проанализирует замечания в свой адрес главы МОК Томаса Баха. Также он подчеркнул, что мотивировочная часть решения по делу 39 спортсменов будет опубликована как можно скорее.
"Спортсмены имеют право на доверие к судебным процессам на всех уровнях, особенно в CAS. Мы приняли комментарии президента МОК Томаса Баха и признали возникшие проблемы, которые будем изучать.
Мотивировочные решения в делах высокого профиля имеют решающее значения. Комиссия по делу 39 российских спортсменов работает над ними. Мы с нетерпенеим ждем их опубликования. CAS будет развиваться, чтобы обеспечить согласованность и качество судебной прктики", - приводит заявление Коутса пресс-служба CAS.
Напомним, во время пресс-конференции в Пхенчхане Бах заявил, что решение полностью оправдать 28 из 39 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены дисциплинарной комиссией МОК от участия в Олимпиадах, говорит о необходимости реформы CAS.
Решение МОК по 15 российским спортсменам и тренерам. Почему их не пригласили на Олимпиаду
enisei
Запад и прибалтийские прихвостни и Международный олимпийский комитет (МОК), хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб Российская Федерация сменила правительство и президента, за благотворную и добросовестную долгую работу вношу предложение в совет Федерации России, наградить В В Путина героем труда России...вспомните, что было с Россией после 1991 г.....МОК отдал ещё до олимпиады три первых места России, это Шипулину, Виктору Ану и Устюгову....если они не допускают их до соревнований....
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