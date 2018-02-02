Федеральный суд Швейцарии пока не получил апелляцию МОК на решение CAS по россиянам

Федеральный суд Швейцарии не получал от МОК апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по российским спортсменам, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя суда Петера Жози. CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх в Сочи. Их результаты на Олимпийских играх 2014 года были восстановлены. Позднее МОК в своем заявлении выразил сожаление решением суда, а также объявил, что рассмотрит возможность обжалования вердикта в Федеральном суде Швейцарии.

- Никакой апелляции против принятого 1 февраля решения CAS, касающегося слушаний "российские спортсмены против МОК", пока не внесено в швейцарский Федеральный суд, - сказал Жози.