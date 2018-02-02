Федерация бобслея: "Составители письма с упреками опустились до того, что указали фамилии тех, кто документ не подписывал"

В Федерации бобслея России подчеркнули, что не получали открытого письма по поводу распределения квот на Олимпиаду-2018. Ранее на одном из спортивных сайтов появилось открытое письмо за подписью 28 атлетов, которые требуют федерацию заполнить квоты на Олимпиаду-2018.

"В нашем распоряжении нет текста письма 28 подписавшихся, которое было направлено не в Федерацию, а в Минспорт и Олимпийский комитет России. Мы ознакомились только с выдержками, которые появились в СМИ.

Суть претензий нам не ясна. Более того, мы считаем упреки неэтичными, тем более в той обстановке, которая возникла в связи с несправедливыми обвинениями МОК. В то время как мы прикладывали все усилия для того, чтобы наши лидеры, могли поехать на Игры или хотя бы сохранить свое честное имя, целый ряд тренеров за их спиной начали борьбу за еще не отобранные квоты, которые завоевали именно Третьяков, Никитина, Касьянов и другие. До нас доходили разговоры о том, что их все равно не допустят и надо сейчас заботиться о других, что в свете вердикта CAS выглядит просто бессовестно.

Составители письма опустились до того, что указали в нем фамилии тех, кто этот документ не подписывал. Уже одно это – предмет для расследования. Что же до авторов, то среди них есть люди, которые по разным, в том числе не очень красивым поводам, ушли или были уволены из сборной. Мы не озвучивали причины, по которым это произошло, поскольку хотим сохранить в нашем виде спорта нормальную атмосферу, но в случае крайней необходимости можем это сделать.

Мы понимаем устремления тренеров, в том числе и материальные. Они хотели бы увидеть своих спортсменов на Играх. Допускаем, что в этой беспрецедентной ситуации могли пострадать чьи-то интересы и заверяем, что болеем и переживаем за всех российских спортсменов и продолжаем придерживаться спортивного принципа.

Молодые атлеты обязательно получат шанс доказать свою состоятельность и добиться таких результатов, которые не оставлят никаких сомнений в их обязательном участии в олимпийских Играх в будущем", - говорится в заявлении федерации.