Эмиль Хегле Свендсен: "МОК должно быть стыдно"

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен отметил, что отчет Ричарда Макларена не содержит доказательств. Спортсмен также добавил, что МОК должно быть стыдно.
– Это маленький хаос. МОК должно быть стыдно, поскольку у них не было достаточного количества доказательств для отстранения России, – сказал для TV2 Свендсен. – МОК, отстраняя спортсменов, должен был предоставить факты, которые непросто отыскать. Может быть, спортсмены сделали что-то плохое, но нужно иметь убедительные доказательства, чтобы их наказывать.
Отчет Макларена? Он содержит косвенные улики, но там не доказательств. В нем представлено много того, что указывает на странные вещи, но в этом нет никаких доказательств, чтобы отстранять спортсменов, поэтому сейчас происходит такая ситуация.Но я ни в коем случае не наивен. В России проблемы с допингом имели место быть.
Родченков? Кажется, он похож на странного человека. Не понимаю почему все верят его словам. У МОК должно быть больше доказательств, чтобы отстранять спортсменов, чем показания какого-то человека.
usuns
да про мартена вообще даже говорить не хочется! после перенесенного мононуклеоза - он вдруг резко стал безоговорочно непобедимым! лэнс армстронг отдыхает! у меня нет доказательств, но чем мои подозрения отличаются от косвенных доказательств против наших?! но наших я не собираюсь оправдывать - они такие же допингеры как и все, просто им не повезло родиться в стране, где никто не может отстоять их интересы!
18:51
zeromanj
usuns Мартын Фуркад - первый удачный эксперимент генного допинга) Запрещенные вещества сами вырабатываются организмом, но при этом так, что их не определяет допинг-контроль) Кстати его братец Семён вроде тоже довольно адекватно высказывался по поводу этого политизированного цирка от МОК)
18:36
usuns
Amilo^^ Да именно поэтому! Просто у норгов после нас самая шаткая ситуация! Все знают про их тотальную астму и все устали от их постоянных побед! А всякие французы-чехи чувствуют себя уверенно поэтому такие наглые! Там похоже что-то получше чем просто ти))
18:26
Lars Berger
Здравое мнение.
18:22
amilo
Вот интересно, почему норвежцы наиболее адекватно из всех иностранцев выступают по этой ситуации? Те же Сундбю, Бё. Не хотелось бы думать, что только потому, что у самих рыльце в пушку.
18:14