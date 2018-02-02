Эмиль Хегле Свендсен: "МОК должно быть стыдно"

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен отметил, что отчет Ричарда Макларена не содержит доказательств. Спортсмен также добавил, что МОК должно быть стыдно.

– Это маленький хаос. МОК должно быть стыдно, поскольку у них не было достаточного количества доказательств для отстранения России, – сказал для TV2 Свендсен. – МОК, отстраняя спортсменов, должен был предоставить факты, которые непросто отыскать. Может быть, спортсмены сделали что-то плохое, но нужно иметь убедительные доказательства, чтобы их наказывать.

Отчет Макларена? Он содержит косвенные улики, но там не доказательств. В нем представлено много того, что указывает на странные вещи, но в этом нет никаких доказательств, чтобы отстранять спортсменов, поэтому сейчас происходит такая ситуация.Но я ни в коем случае не наивен. В России проблемы с допингом имели место быть.

Родченков? Кажется, он похож на странного человека. Не понимаю почему все верят его словам. У МОК должно быть больше доказательств, чтобы отстранять спортсменов, чем показания какого-то человека.