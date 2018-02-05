Дмитрий Свищев: "Решение МОК - это чистый расизм в отношении РФ"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что МОК дискредитирует принципы олимпийского движения. Свищев также добавил, что решение МОК – это чистый расизм в отношении России.

– Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом россиян на Олимпийские игры в Пхенчхан – это чистый расизм в отношении РФ, который дискредитирует принципы олимпийского движения, - цитируют "РИА Новости" Свищева.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

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