12:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Дмитрий Свищев: "Решение МОК - это чистый расизм в отношении РФ"

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что МОК дискредитирует принципы олимпийского движения. Свищев также добавил, что решение МОК – это чистый расизм в отношении России.

– Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом россиян на Олимпийские игры в Пхенчхан – это чистый расизм в отношении РФ, который дискредитирует принципы олимпийского движения, - цитируют "РИА Новости" Свищева.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит

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https://rsport.ria.ru/winter2018/20180205/1132057157.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (1)
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rashlim

Свищеву срочно спросить у Ибрагимовича, что такое расизм.

13:28