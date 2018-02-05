Дмитрий Песков: "Москва продолжает контакты с МОК по вопросу участия атлетов РФ в Олимпиаде-2018"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает общение с МОК по вопросу участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2018.

– Несмотря на эти сожаления, разумеется, мы продолжаем наше общение по экспертным каналам с Международным олимпийским комитетом, – цитируют "РИА Новости" Пескова. – Первое – это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановлению справедливости, и а второе – это в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

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