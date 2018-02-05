Дмитрий Песков: "Москва продолжает контакты с МОК по вопросу участия атлетов РФ в Олимпиаде-2018"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает общение с МОК по вопросу участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2018.
– Несмотря на эти сожаления, разумеется, мы продолжаем наше общение по экспертным каналам с Международным олимпийским комитетом, – цитируют "РИА Новости" Пескова. – Первое – это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановлению справедливости, и а второе – это в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.
Решение МОК: циничное убийство //
МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит
kolos249
Очередное позорное блеяние про сожаление и "наших западных партнёров"! За ВВП не пойду голосовать из принципа и других буду подбивать.
14:24
Frenk Rizl
Их драть надо как сидоровых коз. А вы все сожалеете!!!
13:58
ДСВ
СЭ ...вы что комментарии не закрыли....сейчас люди начнут правду про импотентов писать,придётся комментарии стирать ,потом и вовсе закроете ...опять глупо будете выглядеть...)))
13:57
mishel1983
Вся страна сожалеет,что вы такие тупые ж..лизы
13:51