13:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Дмитрий Песков: "Москва продолжает контакты с МОК по вопросу участия атлетов РФ в Олимпиаде-2018"

4

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает общение с МОК по вопросу участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2018.

– Несмотря на эти сожаления, разумеется, мы продолжаем наше общение по экспертным каналам с Международным олимпийским комитетом, – цитируют "РИА Новости" Пескова. – Первое – это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановлению справедливости, и а второе – это в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

Решение МОК: циничное убийство //
МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит

Опрос

Что в решении CAS по россиянам из Сочи-2014 для вас главное?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018/20180205/1132059410.html

4
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

kolos249

Очередное позорное блеяние про сожаление и "наших западных партнёров"! За ВВП не пойду голосовать из принципа и других буду подбивать.

14:24

Frenk Rizl

Их драть надо как сидоровых коз. А вы все сожалеете!!!

13:58

ДСВ

СЭ ...вы что комментарии не закрыли....сейчас люди начнут правду про импотентов писать,придётся комментарии стирать ,потом и вовсе закроете ...опять глупо будете выглядеть...)))

13:57

mishel1983

Вся страна сожалеет,что вы такие тупые ж..лизы

13:51