Денис Освальд невысоко оценивает шансы оспорить решение CAS по россиянам

Член исполкома МОК Денис Освальд невысоко оценивает шансы оспорить в Федеральном суде Швейцарии решение CAS о снятии санкций с 28 российских атлетов. Напомним, что CAS оправдал спортсменов России, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а их результаты с Игр в Сочи были аннулированы. Наказание в отношении 11 атлетов осталось в силе. Напомним, что перепроверкой проб с Олимпиады-2014 занималась комиссия Освальда.

- Я разочарован и расстроен. 11 случай манипуляций были признаны, этого достаточно для доказательств, - цитирует Tribune de Geneve Освальда. - Мы проводили судебные опыты, собрали достаточно доказательств. Я этого не понимаю. Наши шансы в Федеральном суде очень малы.

Также Освальд подвердил информацию, что оправдание 28 атлетов не дает им права поехать На Олимпиаду в Пхенчхан, поскольку они не получили приглашения от МОК.