18:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Денис Освальд невысоко оценивает шансы оспорить решение CAS по россиянам

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Член исполкома МОК Денис Освальд невысоко оценивает шансы оспорить в Федеральном суде Швейцарии решение CAS о снятии санкций с 28 российских атлетов. Напомним, что CAS оправдал спортсменов России, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а их результаты с Игр в Сочи были аннулированы. Наказание в отношении 11 атлетов осталось в силе. Напомним, что перепроверкой проб с Олимпиады-2014 занималась комиссия Освальда. 

- Я разочарован и расстроен. 11 случай манипуляций были признаны, этого достаточно для доказательств, - цитирует Tribune de Geneve Освальда. - Мы проводили судебные опыты, собрали достаточно доказательств. Я этого не понимаю. Наши шансы в Федеральном суде очень малы.

Также Освальд подвердил информацию, что оправдание 28 атлетов не дает им права поехать На Олимпиаду в Пхенчхан, поскольку они не получили приглашения от МОК. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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gruzovik62

Дениска!! А сколько тебя веселого ждет впереди!!! Доигрался ублюдок!!

22:45

Levbereg

Пусть ВАДА и МОК деньги готовят.

20:35

NapoliFC

Опыты он проводил... Он хоть в России был? Место преступления видел? Кстати очень хотелось бы на дырку глянуть как и на сотрудника ФСБ мифического. К Макларену это тоже относится.

20:25

sukhoy63

не боец, быстро слился.

19:27

markovka1488

Тот самый случай когда дилетанту дали возможность и доказывать и судить (что само по себе странно)

19:08