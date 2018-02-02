Денис Освальд невысоко оценивает шансы оспорить решение CAS по россиянам

Член исполкома МОК Денис Освальд невысоко оценивает шансы оспорить в Федеральном суде Швейцарии решение CAS о снятии санкций с 28 российских атлетов. Напомним, что CAS оправдал спортсменов России, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а их результаты с Игр в Сочи были аннулированы. Наказание в отношении 11 атлетов осталось в силе. Напомним, что перепроверкой проб с Олимпиады-2014 занималась комиссия Освальда.
- Я разочарован и расстроен. 11 случай манипуляций были признаны, этого достаточно для доказательств, - цитирует Tribune de Geneve Освальда. - Мы проводили судебные опыты, собрали достаточно доказательств. Я этого не понимаю. Наши шансы в Федеральном суде очень малы.
Также Освальд подвердил информацию, что оправдание 28 атлетов не дает им права поехать На Олимпиаду в Пхенчхан, поскольку они не получили приглашения от МОК.
gruzovik62
Дениска!! А сколько тебя веселого ждет впереди!!! Доигрался ублюдок!!
22:45
Levbereg
Пусть ВАДА и МОК деньги готовят.
20:35
NapoliFC
Опыты он проводил... Он хоть в России был? Место преступления видел? Кстати очень хотелось бы на дырку глянуть как и на сотрудника ФСБ мифического. К Макларену это тоже относится.
20:25
sukhoy63
не боец, быстро слился.
19:27
markovka1488
Тот самый случай когда дилетанту дали возможность и доказывать и судить (что само по себе странно)
19:08