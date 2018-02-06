Члены МОК от Италии и Аргентины поддержали решение CAS по российским спортсменам

Член МОК от Италии Франко Карраро и представитель Аргентины Херардо Вертейн выступили в поддержку решения CAS удовлетворить апелляции российских спортсменов, отстраненных МОК от выступления на Олимпиаде-2018. Они отметили, что чистые спортсмены должны иметь право соревноваться.

– CAS стал организацией, которой доверяют, в которую обращаются с верой в справедливость. Некоторые решения CAS нравятся, некоторые не нравятся. Это жизнь, – приводит "Р-Спорт" слова Карраро. – Мы должны бороться с допингом, но мы должны позволить чистым спортсменам выступать.

– Когда Паунд с чем-то не согласен, он идет с выступлениями в прессе, которые создают определенный фон недоверия к нашей организации. Но МОК – это не господин Паунд, – сказал Вертейн. - Не надо заканчивать карьеры невиновных спортсменов. Если кто-то что-то сделал неправильно, то надо наказывать тех, кто виноват.

Ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпиад из-за подозрений в допинговых махинациях. Но комиссии МОК отказали в приглашениях 15 россиянам (13 спортсменам и 2 тренерам), которые подали заявки.