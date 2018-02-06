12:17 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Более 70 процентов россиян собираются смотреть Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

36

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 77 процентов россиян собираются смотреть Олимпийские игры-2018 года. 17 процентов будут наблюдать за выступлениями, в которых у спортсменов из России есть возможность занять призовые места.

Респонденты уверены, что наиболее вероятными видами спорта, в которых российские атлеты возьмут золото, являются фигурное катание (42 процента), биатлон (26), хоккей и лыжи (24).

При этом наиболее популярным видом спорта стал биатлон, за которым будут следить 50 процентов тех, кто участвовал в поросе и намерен смотреть за Играми-2018.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.

Опрос

Должны ли спортсмены из России идти на церемонию открытия под белым флагом МОК?
голосовать

Дополнительная информация

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116680

36
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (36)
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bond1951

полное фуфло процентов 20 и то по недорозумению....кому нужны эти игры баха.............

15:22

gayduk

А это полное вранье! 70% россиян в это время будут работать на своих садовых участках!

15:14

К.Б.Ын

По новым данным Вцыома имени Эльцена открытие будут смотреть 99.9 % россиян )))))))))))))))))))))

14:46

К.Б.Ын

dintos Россия обнищала духом.Людишки готовы унижаться и быть униженными...Бабло рулит. 14:27--------- +1 !!!

14:29

К.Б.Ын

Дума у нас просто супер попугаи. Это Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия. Их объединение и есть 80% данного опроса )))

14:28

dintos

Россия обнищала духом.Людишки готовы унижаться и быть униженными...Бабло рулит.

14:27

К.Б.Ын

Sher-Khan Есть ложь, большая ложь и статистика. Наверно правильно будет, что в результате опроса тех, кто поддерживает выступление ОАРов на Олимпиаде 77% её будут смотреть. Я смотреть не буду. Вообще скрою канал МАТЧ-ТВ. Лучше тошнотный "Дом-2" смотреть. 14:15-------------------- Ты себя уничтожаешь ) Только не Дом-2 ))))) Есть же хорошие советские фильмы. Есть неплохие американские. Ну и есть - для любителей - канал для 21+ )))

14:26

К.Б.Ын

Весёлый© Как много в стране последователей учения Игоря Яковлевича. 14:10--------- А мне ооочень нравяццо песни Игоря Яковлевича Крутого :)

14:23

Sher-Khan

Есть ложь, большая ложь и статистика. Наверно правильно будет, что в результате опроса тех, кто поддерживает выступление ОАРов на Олимпиаде 77% её будут смотреть. Я смотреть не буду. Вообще скрою канал МАТЧ-ТВ. Лучше тошнотный "Дом-2" смотреть.

14:15

der sad

это обман, смотреть будет порядка 10%, остальные будут видеть олимпиаду, только переключая каналы

14:12

Весёлый©

Как много в стране последователей учения Игоря Яковлевича.

14:10

usuns

да будут смотреть - куда денутся! трансляции в прайм-тайм вместо малаховых да якубовичей поставят - и будет все окей! пипл схавает одно дерьмо вместо другого - разве привыкать?

14:09

К.Б.Ын

Ваших Народных рублей)

14:06

max14195

Я вот с удовольствием посмотрю биатлон, лыжи и хоккей, правда если время будет.

13:28

К.Б.Ын

traveller09 Кто эти 77%? У меня родственники и близкие люди, знакомые, знакомые знакомых и т.д. живут в Москве и Московской области, в соседних областях с Московским регионом, в Краснодарском крае и на Урале. В лучшем случае некоторым из их нет никакого дела до этих игр. А многие принципиально не хотят вообще ничего знать об этих "соревнованиях". Повторяю вопрос. Кто эти 77%? ВЦИОМ...такой ВЦИОМ. 12:48--------- Это уборщицы и уборщики газпрома , которые питаюццо Бабушкиными пенсиями. Эти и бакланы, Которые поедают крышу распил-арены за 1.5 миллиарда евро.

13:24

traveller09

traveller09GerychZ &#10031;,ладно, тогда так. Принципиально не зайду на сайт СЭ ни разу и не оставлю ни одного комментария во время этих игр. Так пойдёт? Скриньте.11:10===== Для тебя, уважаемый(?)...yspesh4.

13:23

Наш

Фигурное катание - прямые трансляции пойдут рано утром.Лыжи и биатлон, шансы на золото - крошечные.Общий зачёт медалей с таким составом - без шансов на тройку. Только хоккей и можно посмотреть.

13:21

Brother Beyond

Если всё останется как сейчас и наши 32 спортсмена не будут допущены, смотреть игры не буду. Я цирк не люблю.

13:18

traveller09

alex lav, перед семёрками.

13:16

traveller09

yspesh4, во время игр. Читайте внимательнее, уважаемый(?).

13:15

лесоруб Федя

Всё верно, всё правильно... Деньга за телеправа уплочены, деньги с рекламодателей получены и (пропиты)освоены, журналюшки в Корею отправлены. И теперь вдруг окажется, что никто эти игры смотреть не будет? Не смешите мои тапки... Результат опроса заказан (и опять-таки проплачен) заранее.

13:15

alex lav

Запятую потеряли между семерками.

13:14

yspesh4

traveller09 12:48 /// Ты же заскринил, что ухи и глаза на ОИ сегодня с утра закрыл. Добол.

13:08

dv2205

выдавать желаемое за действительное вполне в русле современных сми - давайте друзья покажем что это не так -не смотрим но в душе болеем - посадим их на деньги тех кто продал за рекламные деньги совесть - забыл правда что нет сейчас этого понятия у многих

13:05

traveller09

Кто эти 77%? У меня родственники и близкие люди, знакомые, знакомые знакомых и т.д. живут в Москве и Московской области, в соседних областях с Московским регионом, в Краснодарском крае и на Урале. В лучшем случае некоторым из их нет никакого дела до этих игр. А многие принципиально не хотят вообще ничего знать об этих "соревнованиях". Повторяю вопрос. Кто эти 77%? ВЦИОМ...такой ВЦИОМ.

12:48

Levbereg

А что там смотреть? Еще если хоккеисты вылетят сразу после группы, то вообще тушите свет. Будет совсем позорно, если спортсменов начнут выгонять за фото с флагами и символикой. Болельщиков щимить за атрибутику. Такой позор... и далее непероводимая игра слов,которую мы позаимствовали после монголо- татарского нашествия.

12:45

Разбанен досрочно

Roov, нет. среди тех, кто дал 143% в свое время.

12:45

Roov

Опрос был среди болельщиков самого популярного (по версии ВЦИОМ) клуба Зенит?

12:43

rusfed 2.0

О ценности репутации в соврем.мире: у вциом она такая де, как у басианного суда. "Поставщик Его двора"

12:39

AFoot

да это тупой вброс, понятно что никто смотреть не будет, просто надо окупить потраченные деньги на траснляции, всячески привлечь внимание // по факту никому не упали эти игры, даже хоккей

12:37