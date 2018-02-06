Более 70 процентов россиян собираются смотреть Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 77 процентов россиян собираются смотреть Олимпийские игры-2018 года. 17 процентов будут наблюдать за выступлениями, в которых у спортсменов из России есть возможность занять призовые места.

Респонденты уверены, что наиболее вероятными видами спорта, в которых российские атлеты возьмут золото, являются фигурное катание (42 процента), биатлон (26), хоккей и лыжи (24).

При этом наиболее популярным видом спорта стал биатлон, за которым будут следить 50 процентов тех, кто участвовал в поросе и намерен смотреть за Играми-2018.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.