Более 70 процентов россиян собираются смотреть Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 77 процентов россиян собираются смотреть Олимпийские игры-2018 года. 17 процентов будут наблюдать за выступлениями, в которых у спортсменов из России есть возможность занять призовые места.
Респонденты уверены, что наиболее вероятными видами спорта, в которых российские атлеты возьмут золото, являются фигурное катание (42 процента), биатлон (26), хоккей и лыжи (24).
При этом наиболее популярным видом спорта стал биатлон, за которым будут следить 50 процентов тех, кто участвовал в поросе и намерен смотреть за Играми-2018.
Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.
bond1951
полное фуфло процентов 20 и то по недорозумению....кому нужны эти игры баха.............
15:22
gayduk
А это полное вранье! 70% россиян в это время будут работать на своих садовых участках!
15:14
К.Б.Ын
По новым данным Вцыома имени Эльцена открытие будут смотреть 99.9 % россиян )))))))))))))))))))))
14:46
К.Б.Ын
dintos Россия обнищала духом.Людишки готовы унижаться и быть униженными...Бабло рулит. 14:27--------- +1 !!!
14:29
К.Б.Ын
Дума у нас просто супер попугаи. Это Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия. Их объединение и есть 80% данного опроса )))
14:28
dintos
Россия обнищала духом.Людишки готовы унижаться и быть униженными...Бабло рулит.
14:27
К.Б.Ын
Sher-Khan Есть ложь, большая ложь и статистика. Наверно правильно будет, что в результате опроса тех, кто поддерживает выступление ОАРов на Олимпиаде 77% её будут смотреть. Я смотреть не буду. Вообще скрою канал МАТЧ-ТВ. Лучше тошнотный "Дом-2" смотреть. 14:15-------------------- Ты себя уничтожаешь ) Только не Дом-2 ))))) Есть же хорошие советские фильмы. Есть неплохие американские. Ну и есть - для любителей - канал для 21+ )))
14:26
К.Б.Ын
Весёлый© Как много в стране последователей учения Игоря Яковлевича. 14:10--------- А мне ооочень нравяццо песни Игоря Яковлевича Крутого :)
14:23
Sher-Khan
Есть ложь, большая ложь и статистика. Наверно правильно будет, что в результате опроса тех, кто поддерживает выступление ОАРов на Олимпиаде 77% её будут смотреть. Я смотреть не буду. Вообще скрою канал МАТЧ-ТВ. Лучше тошнотный "Дом-2" смотреть.
14:15
der sad
это обман, смотреть будет порядка 10%, остальные будут видеть олимпиаду, только переключая каналы
14:12
Весёлый©
Как много в стране последователей учения Игоря Яковлевича.
14:10
usuns
да будут смотреть - куда денутся! трансляции в прайм-тайм вместо малаховых да якубовичей поставят - и будет все окей! пипл схавает одно дерьмо вместо другого - разве привыкать?
14:09
К.Б.Ын
Ваших Народных рублей)
14:06
max14195
Я вот с удовольствием посмотрю биатлон, лыжи и хоккей, правда если время будет.
13:28
К.Б.Ын
traveller09 Кто эти 77%? У меня родственники и близкие люди, знакомые, знакомые знакомых и т.д. живут в Москве и Московской области, в соседних областях с Московским регионом, в Краснодарском крае и на Урале. В лучшем случае некоторым из их нет никакого дела до этих игр. А многие принципиально не хотят вообще ничего знать об этих "соревнованиях". Повторяю вопрос. Кто эти 77%? ВЦИОМ...такой ВЦИОМ. 12:48--------- Это уборщицы и уборщики газпрома , которые питаюццо Бабушкиными пенсиями. Эти и бакланы, Которые поедают крышу распил-арены за 1.5 миллиарда евро.
13:24
traveller09
traveller09GerychZ ✯,ладно, тогда так. Принципиально не зайду на сайт СЭ ни разу и не оставлю ни одного комментария во время этих игр. Так пойдёт? Скриньте.11:10===== Для тебя, уважаемый(?)...yspesh4.
13:23
Наш
Фигурное катание - прямые трансляции пойдут рано утром.Лыжи и биатлон, шансы на золото - крошечные.Общий зачёт медалей с таким составом - без шансов на тройку. Только хоккей и можно посмотреть.
13:21
Brother Beyond
Если всё останется как сейчас и наши 32 спортсмена не будут допущены, смотреть игры не буду. Я цирк не люблю.
13:18
traveller09
alex lav, перед семёрками.
13:16
traveller09
yspesh4, во время игр. Читайте внимательнее, уважаемый(?).
13:15
лесоруб Федя
Всё верно, всё правильно... Деньга за телеправа уплочены, деньги с рекламодателей получены и (пропиты)освоены, журналюшки в Корею отправлены. И теперь вдруг окажется, что никто эти игры смотреть не будет? Не смешите мои тапки... Результат опроса заказан (и опять-таки проплачен) заранее.
13:15
alex lav
Запятую потеряли между семерками.
13:14
yspesh4
traveller09 12:48 /// Ты же заскринил, что ухи и глаза на ОИ сегодня с утра закрыл. Добол.
13:08
dv2205
выдавать желаемое за действительное вполне в русле современных сми - давайте друзья покажем что это не так -не смотрим но в душе болеем - посадим их на деньги тех кто продал за рекламные деньги совесть - забыл правда что нет сейчас этого понятия у многих
13:05
traveller09
Кто эти 77%? У меня родственники и близкие люди, знакомые, знакомые знакомых и т.д. живут в Москве и Московской области, в соседних областях с Московским регионом, в Краснодарском крае и на Урале. В лучшем случае некоторым из их нет никакого дела до этих игр. А многие принципиально не хотят вообще ничего знать об этих "соревнованиях". Повторяю вопрос. Кто эти 77%? ВЦИОМ...такой ВЦИОМ.
12:48
Levbereg
А что там смотреть? Еще если хоккеисты вылетят сразу после группы, то вообще тушите свет. Будет совсем позорно, если спортсменов начнут выгонять за фото с флагами и символикой. Болельщиков щимить за атрибутику. Такой позор... и далее непероводимая игра слов,которую мы позаимствовали после монголо- татарского нашествия.
12:45
Разбанен досрочно
Roov, нет. среди тех, кто дал 143% в свое время.
12:45
Roov
Опрос был среди болельщиков самого популярного (по версии ВЦИОМ) клуба Зенит?
12:43
rusfed 2.0
О ценности репутации в соврем.мире: у вциом она такая де, как у басианного суда. "Поставщик Его двора"
12:39
AFoot
да это тупой вброс, понятно что никто смотреть не будет, просто надо окупить потраченные деньги на траснляции, всячески привлечь внимание // по факту никому не упали эти игры, даже хоккей
12:37