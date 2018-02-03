Более 60 тысяч человек пришли в Москве на митинг в поддержку российских олимпийцев

Более 60 тысяч человек посетили митинг-концерт "Россия в моем сердце" в поддержку российских спортсменов, сообщает "РБК". Мероприятие проходит на Васильевском спуске, участники митинга поддерживают атлетов в связи с ситуацией по допуску атлетов на Олимпиаду-2018.

По информации "Известий", ведущими праздника стали Светлана Зейналова и Александр Маршал. На сцену вышли популярные российские исполнители – Ольга Кормухина, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группы "Город 312" и другие.

Также мероприятие приурочено и к 75-летию завершения Сталинградской битвы.