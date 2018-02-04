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Бобслеисты, саночники и скелетонисты сборной России отправились в Пхенчхан


Бобслеисты, скелетонисты и саночники сборной России отправились в Пхенчхан на Олимпиаду-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову. 

Самолет с российскими олимпийцами вылетел с двухчасовой задержкой из Москвы из-за плохой погоды. 

МОК пригласил на Олимпиаду скелетонистов Никиту Трегубова и Владислава Марченкова, бобслеистов Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Александру Родионову и Надежду Сергееву (все - пилоты), и разгоняющих Василия Кондратенко, Алексея Зайцева, Руслана Самитова, Юрия Селихова, Юлию Беломестных и Анастасию Кочержову, а также саночников Андрея Богданова, Андрея Медведева и Екатерину Батурину.

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http://tass.ru/sport/4929145

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