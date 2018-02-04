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Бах рассказал о том, как МОК приглашал российских спортсменов на Олимпиаду-2018

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заверил, что решение о приглашении определенных российских спортсменов на Олимпийские игры-2018 было независимым и объективным. По его словам, две комиссии, разбиравшиеся в данном вопросе, сделали свои выводы, оценив всю доступную информацию.

– Для оценки того, кого стоит приглашать из россиян, у нас были две независимых комиссии, – сказал Бах. – Критерии для приглашений были опубликованы. Суждения этих комиссий были независимы и объективны. Они единогласно пришли к этому решению, оценив всю доступную информацию. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Abuksis

я так ждал золота олимпиады Устюгова.... сколько же им заплатили.... какова цена?!

14:41

Richter-00

Это понятно что МОК "приглашал". А как насчёт после решения CAS? Не успеваете к началу Олимпиады? Можно отложить начало на неделю. Ничего страшного не произойдёт.

12:47

grad45

CAS выслушал каждого нашего спортсмена, разбирался детально. В отличие от комиссии МОК и ВАДА, на которой члены этой комиссии во время выступления наших спортсменов просто спали и зевали. Если бы суд был бы не справедлив, то почему 11 спортсменов были оправданы не полностью, а только частично?

12:42

Felix BARSA

Вот брехун, Устюгов, Ан и Шипулин чисты как слеза, однако твоя ставленница Фурнерон нашла какие то только ей ведомые критерии, что бы ребята не отняли у пиндосов золото!

11:45

spetrov

Нет, решения были необъективны и зависимы. Именно это и позволило CAS принять то решение, которое он принял.

11:33