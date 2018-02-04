Бах рассказал о том, как МОК приглашал российских спортсменов на Олимпиаду-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заверил, что решение о приглашении определенных российских спортсменов на Олимпийские игры-2018 было независимым и объективным. По его словам, две комиссии, разбиравшиеся в данном вопросе, сделали свои выводы, оценив всю доступную информацию.

– Для оценки того, кого стоит приглашать из россиян, у нас были две независимых комиссии, – сказал Бах. – Критерии для приглашений были опубликованы. Суждения этих комиссий были независимы и объективны. Они единогласно пришли к этому решению, оценив всю доступную информацию. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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