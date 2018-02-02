Бабиков и Елисеев отправились в Пхенчхан, Акимова и Кайшева приступили к тренировкам в Корее

Биатлонисты сборной России Антон Бабиков, Матвей Елисеев и тренер Рикко Гросс 2 февраля рейсом из Москвы отправились в Пхенчхан, сообщает пресс-служба СБР. Женская часть команды находится в Корее с 1 февраля и уже приступила к тренировкам.

Состав сборной России по биатлону на Олимпийских играх-2018 выглядит следующим образом:

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

Тренеры: Рикко Гросс, Николай Загурский.