22:39 2 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Пхенчхан-2018. Свежее

Бабиков и Елисеев отправились в Пхенчхан, Акимова и Кайшева приступили к тренировкам в Корее

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Биатлонисты сборной России Антон Бабиков, Матвей Елисеев и тренер Рикко Гросс 2 февраля рейсом из Москвы отправились в Пхенчхан, сообщает пресс-служба СБР. Женская часть команды находится в Корее с 1 февраля и уже приступила к тренировкам.

Состав сборной России по биатлону на Олимпийских играх-2018 выглядит следующим образом:

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

Тренеры: Рикко Гросс, Николай Загурский.

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Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2018/59127/

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (3)
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tryam

сборная халявщиков..хотя бы в 20 заехали бы что ли

23:32 2 февраля

ykol2

Пусть там и остаются навсегда не велика потеря.

23:14 2 февраля