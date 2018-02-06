AP не видит мужскую сборную России по хоккею в числе медалистов Олимпиады-2018

Американское издание Associated Press (AP) спрогнозировало распределение медалей на Олимпийских играх-2018. Согласно прогнозу, мужская сборная России по хоккею не войдет в число медалистов Игр. Золото возьмет Канада, серебро у Швеции, бронза у Финляндии.

Также издание предположило, что российская сборная не завоюет медали в санном спорте и сноуборде, где российские спортсмены являются фаворитами.

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