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AP не видит мужскую сборную России по хоккею в числе медалистов Олимпиады-2018

Главный тренер сборной России Олег ЗНАРОК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Олег ЗНАРОК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Американское издание Associated Press (AP) спрогнозировало распределение медалей на Олимпийских играх-2018Согласно прогнозу, мужская сборная России по хоккею не войдет в число медалистов Игр. Золото возьмет Канада, серебро у Швеции, бронза у Финляндии

Также издание предположило, что российская сборная не завоюет медали в санном спорте и сноуборде, где российские спортсмены являются фаворитами.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Антимайдан

А этот их "медальный план" не является признаком "гос.программы поддержки допинга"? Наши прогнозы по мнению западных СМИ - "являлись".... :)

21:16

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

greyk, метко замечено).

19:08

greyk

Сборной России не будет на олимпиаде...

18:28