AP не видит мужскую сборную России по хоккею в числе медалистов Олимпиады-2018

Американское издание Associated Press (AP) спрогнозировало распределение медалей на Олимпийских играх-2018. Согласно прогнозу, мужская сборная России по хоккею не войдет в число медалистов Игр. Золото возьмет Канада, серебро у Швеции, бронза у Финляндии.
Также издание предположило, что российская сборная не завоюет медали в санном спорте и сноуборде, где российские спортсмены являются фаворитами.
AP "отдает" олимпийские медали Устюгову
AP уверено: Норвегия выиграет Олимпиаду с большим отрывом
Антимайдан
А этот их "медальный план" не является признаком "гос.программы поддержки допинга"? Наши прогнозы по мнению западных СМИ - "являлись".... :)
21:16
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
greyk, метко замечено).
19:08
greyk
Сборной России не будет на олимпиаде...
18:28