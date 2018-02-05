Анжелика Сидорова: "Совет олимпийцам? Забейте на все, что говорят вокруг"

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова в интервью "СЭ" отметила, что российским спортменам на Олимпиаде-2018 необходимо отстраниться от посторонних разговоров. Россиянка имеет опыт выступления под нейтральным флагом на соревнованиях под эгидой ИААФ.

– Через пару дней стартует зимняя Олимпиада. Наша команда будет выступать под нейтральным флагом. У вас уже был такой опыт прошлым летом, что можете им посоветовать?

– Так себе опыт, если честно. Что тут сказать? Ребятам нужно забить на все, что сейчас говорят вокруг, никого не слушать, не смотреть телевизор, не читать новости. Надо сосредоточиться на результате. А мы будем болеть за них. Лично я традиционно буду смотреть фигурное катание и отдельно переживать за Алену Заварзину. Очень хочу, чтобы у нее все получилось. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Анжелики Сидоровой