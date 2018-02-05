Анжелика Сидорова: "Совет олимпийцам? Забейте на все, что говорят вокруг"

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова в интервью "СЭ" отметила, что российским спортменам на Олимпиаде-2018 необходимо отстраниться от посторонних разговоров. Россиянка имеет опыт выступления под нейтральным флагом на соревнованиях под эгидой ИААФ.
– Через пару дней стартует зимняя Олимпиада. Наша команда будет выступать под нейтральным флагом. У вас уже был такой опыт прошлым летом, что можете им посоветовать?
– Так себе опыт, если честно. Что тут сказать? Ребятам нужно забить на все, что сейчас говорят вокруг, никого не слушать, не смотреть телевизор, не читать новости. Надо сосредоточиться на результате. А мы будем болеть за них. Лично я традиционно буду смотреть фигурное катание и отдельно переживать за Алену Заварзину. Очень хочу, чтобы у нее все получилось. (Владимир ИВАНОВ)
Доктор со стажем
Сидорова, эта не та , что на ПМЖ в США, а тренируется на Багамах и Ямайке, забыв русский язык? Ну тогда, да - это очень ценные советы.
06:52
ЛокоМотив
зря за них переживаешь,они про все давно забыли,да им еще и проще-и гимн учить не надо, и даже просто рот разевать
04:10